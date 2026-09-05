شهرداری الکترونیک در کرج کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی، شهردار کرج گفت: اجرای کامل «شهرداری الکترونیک» بر اساس تبصره ۵۴ بودجه سال ۱۴۰۵ در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است تا با توسعه خدمات غیرحضوری، شفافیت افزایش یافته و بروکراسی اداری و هزینه‌های جاری کاهش یابد.

وی همچنین اظهار کرد: بر اساس تبصره ۵۴ بودجه سال ۱۴۰۵، اجرای کامل «شهرداری الکترونیک» یکی از مهم‌ترین برنامه‌های شهرداری کرج در سال جاری است که با هدف افزایش شفافیت، تسریع در پاسخگویی به شهروندان، رفع بروکراسی و موانع اداری، ارتقای درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های جاری دنبال می‌شود.

اجرای پایلوت در سه منطقه کرج

وی افزود: این طرح در مرحله نخست و در آینده‌ای نزدیک به صورت پایلوت از طریق سامانه «کرج من» در مناطق یک، سه و پنج اجرا خواهد شد و بخشی از خدمات حوزه‌های شهرسازی و معماری، آتش‌نشانی، مدیریت پسماند و همچنین خدمات اداری و مالی به صورت الکترونیکی و غیرحضوری در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

شهردار کرج تصریح کرد: همزمان با اجرای این طرح، حوزه‌های نظارتی نیز بر حسن انجام وظایف و فرآیند ارائه خدمات نظارت خواهند داشت تا پس از شناسایی و رفع نواقص، زمینه توسعه این سامانه در سایر مناطق فراهم شود.

پوشش همه مناطق تا پایان سال

کیانی ادامه داد: پس از آسیب‌شناسی و رفع نواقص مرحله پایلوت، اجرای «شهرداری الکترونیک» از ماه‌های آینده به تدریج در سایر مناطق شهرداری کرج توسعه خواهد یافت و هدف‌گذاری انجام شده این است که تا پایان سال تمامی مناطق شهرداری تحت پوشش این سامانه قرار گیرند.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری در عصر فناوری و خدمات الکترونیک قرار دارد، گفت: توسعه خدمات شهری در بستر الکترونیک علاوه بر افزایش شفافیت و تسریع در پاسخگویی، می‌تواند نقش مؤثری در مقابله با فساد، کاهش مراجعات حضوری، کاهش ترافیک شهری و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات داشته باشد.

ارائه خدمات شهری در تمام ساعات شبانه‌روز

شهردار کرج با اشاره به ظرفیت سامانه «کرج من» خاطرنشان کرد: استفاده از این سامانه این امکان را برای شهروندان فراهم می‌کند تا بدون محدودیت زمانی و حتی خارج از ساعات اداری، بسیاری از خدمات مورد نیاز خود را در تمام ساعات شبانه‌روز به صورت غیرحضوری دریافت کنند.

کیانی افزود: ارائه خدمات به این شیوه ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه شهروندان و مدیریت شهری، زمینه توسعه فرهنگ دورکاری در مدیریت شهری و حرکت به سمت ارائه خدمات هوشمند را نیز فراهم خواهد کرد.

حذف امضاهای طلایی و کاهش تبعیض اداری

وی با اشاره به آثار اجرای کامل شهرداری الکترونیک در ارتقای عدالت اداری گفت: استقرار این نظام موجب حذف تبعیض در ارائه خدمات، کاهش امضاهای طلایی و کاهش زمینه‌های بروز فساد خواهد شد و می‌تواند بخشی از مشکلات شهری از جمله ترافیک و گلایه‌های شهروندان را کاهش دهد.

شهردار کرج ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل این برنامه، کرج بتواند در زمره شهرداری‌های پیشرو کشور در حوزه خدمات هوشمند شهری قرار گیرد.