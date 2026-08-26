آشکارسازی ۴۲۰ کیلومتر از محورهای مهدیشهر و دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نظری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان اظهار کرد: عملیات خط‌کشی در ۴۲۰ کیلومتر از محورهای حوزه شهرستان‌های مهدیشهر و دامغان انجام شده است.

وی افزود: این عملیات در محورهای شهمیرزاد، فولادمحله و فولادمحله-چشمه‌علی به طول ۴۲۰ کیلومتر در حال اجراست و با هدف افزایش ایمنی، بهبود دید رانندگان و ارتقای شرایط تردد در این محورها انجام می‌شود.

رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه خط‌کشی مناسب و قابل رؤیت یکی از مؤلفه‌های مهم ایمنی راه‌هاست، گفت: خط‌کشی در هدایت صحیح وسایل نقلیه، تفکیک مسیرهای عبوری و افزایش دید رانندگان، به‌ویژه در ساعات شب و شرایط نامساعد جوی، نقش مؤثری دارد.

نظری ادامه داد: با توجه به کوهستانی بودن برخی از این محورها و شرایط خاص تردد، اجرای خط‌کشی و احیای خطوط موجود با دقت و رعایت الزامات فنی در حال انجام است و تلاش می‌شود نقاطی که نیاز بیشتری به خط‌کشی دارند، در اولویت قرار گیرند.

وی با تأکید بر اینکه ارتقای ایمنی راه‌ها نیازمند اجرای مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان است، اظهار کرد: خط‌کشی در کنار نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ایمنی، آشکارسازی نقاط پرخطر، اصلاح تجهیزات ایمنی و سایر اقدامات راهداری، نقش مهمی در کاهش عوامل مؤثر بر بروز سوانح و فراهم‌کردن شرایط ایمن‌تر برای کاربران جاده‌ای دارد.