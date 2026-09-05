مهاجرانی:برگزاری نمایشگاه اینوتکس در شرایط کنونی کشور کاری ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶، با قدردانی از برگزارکنندگان و دستاندرکاران این رویداد اظهار کرد: ابتدا از همه برگزارکنندگان و دستاندرکاران رویداد ارزشمند اینوتکس تشکر و قدردانی میکنم؛ چراکه این رویداد فرصتی فراهم میکند تا کسبوکارهایی که بهصورت کوچک در ذهن جوانان خلاق شکل میگیرند، توسعه پیدا کنند.
وی افزود: فناوریهای موجود در این رویداد میتوانند همرسانی شوند، به صنعت متصل شوند و به تولید انبوه برسند و در نهایت فاصله میان ایده تا اجرا را بهدرستی پوشش دهند و کامل کنند.
مهاجرانی با اشاره به شرایط برگزاری این نمایشگاه ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه در شرایطی که کشور به نوعی هم درگیر جنگ و هم درگیر صلح است، یکی از موضوعات بسیار ارزشمند محسوب میشود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: این رویداد به جوانان ما این پیام را میدهد که تمام حاکمیت و بهطور مشخص دولت پای کار است تا بتوانیم از ظرفیتهای خلاق جوانانمان در راستای حل مشکلات کشور و همچنین رونق کسبوکارها استفاده کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای همه جوانان باانگیزه، بااخلاق و خلاق ایرانی و همچنین همه کسانی که در معاونت علمی ریاست جمهوری برای برگزاری این رویداد زحمت کشیدهاند، آرزوی موفقیت دارم.
سخنگوی دولت گفت: برگزاری نمایشگاه اینوتکس در شرایطی که کشور به نوعی هم درگیر جنگ و هم درگیر صلح است، یکی از موضوعات بسیار ارزشمند محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶، با قدردانی از برگزارکنندگان و دستاندرکاران این رویداد اظهار کرد: ابتدا از همه برگزارکنندگان و دستاندرکاران رویداد ارزشمند اینوتکس تشکر و قدردانی میکنم؛ چراکه این رویداد فرصتی فراهم میکند تا کسبوکارهایی که بهصورت کوچک در ذهن جوانان خلاق شکل میگیرند، توسعه پیدا کنند.
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