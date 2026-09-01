به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی بازیهای آسیایی ناگویا از ۸ تا ۱۱ مهرماه در ژاپن برگزار میشود و کشتی ایران یکی از امیدهای اصلی کاروان کشورمان برای کسب مدال در این رقابتهاست. ملیپوشان ایران در دوره گذشته بازیهای آسیایی در هانگژو عملکرد درخشانی داشتند و در مجموع از ۱۲ وزن، ۱۰ مدال شامل ۵ طلا، ۴ نقره و یک برنز به دست آوردند. با این حال، تکرار این موفقیت در ناگویا کار سادهای نخواهد بود؛ چراکه حضور مدعیان رقابت در بسیاری از اوزان را دشوار کرده است و ملیپوشان برای رسیدن به مدال، به یک دوره آمادهسازی منظم و بدون حاشیه نیاز دارند.
این در حالی است که تقویم کشتی ایران در سال ۲۰۲۶ به بازیهای آسیایی ناگویا محدود نمیشود و تیمهای ملی در فاصلهای کوتاه باید در یک میدان مهم دیگر نیز به روی تشک بروند. کمتر از یک ماه پس از پایان بازیهای آسیایی، مسابقات جهانی بزرگسالان در قزاقستان برگزار میشود؛ رقابتی که با حضور قدرتهایی همچون روسیه و آمریکا، یکی از مهمترین و جدیترین آزمونهای سال برای کشتی ایران خواهد بود. در کنار تیمهای بزرگسالان، ردههای پایه نیز در ماههای پیشرو مسابقات مهمی دارند. لاسوگاس آمریکا از ۲۰ تا ۲۶ مهرماه میزبان رقابتهای قهرمانی امیدهای جهان زیر ۲۳ سال خواهد بود.
به این ترتیب، تیمهای مختلف کشتی آزاد و فرنگی در ردههای سنی جوانان، امید و بزرگسالان باید در فاصلهای کوتاه خود را برای چند رقابت مهم آماده کنند؛ اردوهایی که هر جلسه تمرین، آنالیز و برنامه آمادهسازی در آن اهمیت دارد و کوچکترین اختلال میتواند برنامه کادر فنی را تحت تأثیر قرار دهد.
قطعی برق مجموعه ورزشی آزادی در شرایطی اردوهای تیمهای ملی کشتی را مختل کرده که این مجموعه با بدهی انباشته به وزارت نیرو مواجه است؛ بدهیای که بنا بر اطلاعات موجود، ۲۲ میلیارد تومان عنوان شده است.این بدهی مربوط به مجموعه آزادی است و ارتباطی با بدهی فدراسیون کشتی ندارد، اما پیامد آن مستقیماً برنامه آمادهسازی تیمهای ملی را تحت تأثیر قرار داده است. این اتفاق البته فقط به توقف یک جلسه تمرین محدود نشده است. پیش از این، به دلیل قطع برق جلسه آنالیز تیم ملی کشتی فرنگی لغو شد و در موارد دیگری تمرین تیمهای ملی کشتی آزاد جوانان و بزرگسالان نیز به دلیل همین شرایط برگزار نشد.
در حال حاضر قطع برق ورزشگاه فدراسیون کشتی از صبح امروز، فعالیت تیمهای ملی را مختل کرد و باعث شد تمرینات ملیپوشان به طور کامل تعطیل شود. این اتفاق در حالی رخ داده که کشتی ایران در آستانه ماههای مهمی قرار دارد و تیمهای ملی بزرگسالان باید ابتدا در رقابتهای قهرمانی جهان و سپس در بازیهای آسیایی ناگویا حضور پیدا کنند.
برای تیمی که قرار است در فاصله چند هفته در چند میدان بزرگ بینالمللی حاضر شود، لغو یک تمرین یا جلسه آنالیز شاید در ظاهر اتفاق بزرگی نباشد، اما تکرار این اتفاق میتواند نظم اردو را برهم بزند. کادر فنی برای هر روز اردو برنامه مشخصی دارد؛ از تمرینات بدنی و فنی گرفته تا آنالیز حریفان و مرور مسابقات گذشته. زمانی که بخشی از این برنامه به دلیل مشکلات خارج از فضای فنی اردو اجرا نمیشود، طبیعی است که روند آمادهسازی نیز تحت تأثیر قرار بگیرد.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که کشتی یکی از امیدهای اصلی کاروان ایران در بازیهای آسیایی ناگویاست و فاصله زمانی کوتاه این مسابقات با رقابتهای جهانی بزرگسالان، فرصت چندانی برای جبران عقبماندگیها باقی نمیگذارد. از سوی دیگر، با توجه به حضور همزمان تیمهای مختلف آزاد و فرنگی در اردوهای ملی و تعدد مسابقات پیشرو، انتظار میرود شرایط تمرینی ملیپوشان تا حد امکان از حاشیهها و مشکلات جانبی دور باشد. در حال حاضر با توجه به تداوم قطعی برق در مجموعه فدراسیون کشتی، تمرینات تمامی تیمهای ملی تعطیل شد و ملیپوشان کمپ را ترک کردند.
موضوع قطعی برق و مسائل مالی مجموعه ورزشی آزادی طبیعتاً نیازمند تصمیم و هماهنگی میان دستگاههای مسئول است؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که مشکلات زیرساختی نباید در نهایت به برنامه آمادهسازی تیمهای ملی ضربه بزند. کشتی ایران حالا در مقطعی قرار دارد که از ناگویا تا مسابقات جهانی قزاقستان و سپس رقابتهای جهانی امیدها، پشت سر هم میدانهای مهمی پیش رو دارد. در چنین شرایطی، ملیپوشان و کادرهای فنی بیش از هر چیز به آرامش و یک برنامه تمرینی منظم نیاز دارند؛ چرا که روی تشک، جبران زمان از دسترفته همیشه ساده نیست.
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