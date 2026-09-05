به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در نشست هم‌اندیشی روسای دانشگاه‌های استان با محوریت بازگشایی دانشگاه‌ها با اشاره به تجربه سال گذشته و سال قبل از آن گفت: استان کرمان خوشبختانه خاستگاه حرکت‌های ساختارشکنانه دانشجویی نبوده است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد حرکت مستقلی که آغاز آن از دانشگاه‌های استان کرمان باشد، شکل نگرفته و اتفاقات دانشگاه‌های استان بیشتر متأثر از فضای عمومی دانشگاه‌های کشور بوده است.

طالبی، با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش دانشگاه‌ها گفت: اگر ما بتوانیم شروع سال تحصیلی و تداوم آن را همراه با آرامش دانشگاه‌ها حفظ کنیم، قطعاً تأثیر بسیار زیادی بر جامعه خواهد داشت.

استاندار کرمان اظهار کرد: برای ایجاد فضای بانشاط در آغاز سال تحصیلی آمادگی کمک وجود دارد و دانشگاه‌ها می‌توانند برنامه‌های خود را ارائه کنند تا کمیته‌ای متشکل از مجموعه دانشگاهیان روی این برنامه‌ها کار کند.

وی افزود: برای اجرای این برنامه‌ها می‌توان از محل مسئولیت اجتماعی کمک کرد تا زمینه ایجاد فضای بانشاط و تقویت نشاط اجتماعی در دانشگاه‌ها فراهم شود

طالبی، تأکید کرد: ایجاد فضای بانشاط دانشگاهی نباید تنها به آغاز سال تحصیلی محدود شود و باید به عنوان یک راهبرد در طول سال مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر گفت‌وگو و تعامل مستقیم با دانشجویان تأکید کرد و خواستار در دسترس بودن مدیران دانشگاه‌ها برای دانشجویان شد.

مقام‌عالی دولت‌ در استان‌کرمان در بخش دیگری از سخنان خود درباره استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی برای دانشگاه‌ها اظهار کرد: کمک از این محل نیازمند همفکری و ارائه برنامه از سوی روسای دانشگاه‌هاست.

طالبی، گفت: مسئولیت اجتماعی بهتر است در حوزه‌هایی به کار گرفته شود که در روال عادی دانشگاه امکان اجرای آن وجود ندارد و برای آن اعتبار مشخصی در ردیف‌های دانشگاه پیش‌بینی نشده است.

استاندار کرمان تأکید کرد: ارائه برنامه‌های مشخص و ویژه از سوی دانشگاه‌ها می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت مسئولیت اجتماعی و جلب مشارکت شرکت‌ها را فراهم کند که سازوکار این موضوع نیز با هماهنگی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار دنبال خواهد شد.