دشمن در جنگ چندلایه به دنبال نفوذ از جبهه فرهنگی و اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه بردسکن با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم عزاداری محرم و صفر اظهار کرد: از شورای هیئات مذهبی، مداحان، شورای تبلیغات اسلامی و همه کسانی که برای برگزاری باشکوه عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) تلاش کردند و همچنین نیروهای امنیتی و انتظامی که در تأمین امنیت این مراسم زحمت کشیدند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

امام جمعه بردسکن با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول، ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص)، امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت افزود: ایام محرم و صفر پشتوانه ارزشمندی برای تقویت دین، افزایش باورهای دینی و پررنگ شدن وجهه ایمانی جامعه بود، لذا وحدت دستور خداوند و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، اما در کنار وحدت، از حقوق ملت نیز کوتاه نخواهیم آمد و تا زمانی که دولت در چارچوب وحدت حرکت کند، از آن حمایت خواهیم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر نفوذ دشمن در حوزه فرهنگی و اقتصادی بیان کرد: دشمن ممکن است یک لایه را فعال کند و با سرگرم کردن جامعه در آن جبهه، از لایه‌ای دیگر نفوذ کند؛ بنابراین مسئولان و مردم باید نسبت به جبهه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هوشیار باشند و همان‌گونه که برای جنگ نظامی آرایش می‌گیریم، در جنگ فرهنگی نیز باید آرایش جنگی داشته باشیم.

امینی همچنین با تبریک انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: اقتدار نیروهای مسلح موجب ترس و هراس دشمن شده است و باید در کنار تقویت توان دفاعی، جبهه‌های فرهنگی و اقتصادی را نیز جدی بگیریم و مردم ایران که در برابر دشمن ایستادگی کرده‌اند، شایسته تصمیمات اقتصادی دقیق و سنجیده هستند و مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌ها حقوق و معیشت مردم را مورد توجه جدی قرار دهند.