حامد پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شانزدهمین روز مهرماه سال جاری، مادر باردار کاشانی به اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی منتقل و تحت عمل سزارین قرار گرفت.
وی افزود: عمل جراحی با تلاش خانم فهیمینژاد متخصص زنان و زایمان، و آقای فرزادفر متخصص بیهوشی و با همکاری تیم پزشکی، کادر اتاق عمل و پرستاران با موفقیت انجام شد و سه نوزاد سالم به دنیا آمدند.
سرپرست بیمارستان شهید بهشتی کاشان ادامه داد: این مادر در دومین زایمان خود صاحب دو نوزاد پسر و یک نوزاد دختر شد که وزن آنها به ترتیب یک کیلو و ۵۳۰ گرم، یک کیلو و ۹۶۰ گرم و یک کیلو و ۷۳۰ گرم است.
وی خاطرنشان کرد: مادر و سهقلوها در حال حاضر در بخشهای تخصصی زنان و نوزادان بستری هستند و تحت مراقبت تیم درمانی قرار دارند تا پس از تکمیل دوره درمان، ترخیص شوند.
پهلوانی تاکید کرد: این زایمان، سومین مورد تولد سهقلو در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال ۱۴۰۴ است که با موفقیت کامل انجام شد.
نظر شما