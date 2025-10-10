  1. استانها
کاشان - سرپرست بیمارستان شهید دکتر بهشتی کاشان از سومین زایمان سه‌قلو در این بیمارستان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: مادر ۳۲ ساله‌ای در دومین زایمان خود صاحب سه نوزاد سالم شد.

حامد پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شانزدهمین روز مهرماه سال جاری، مادر باردار کاشانی به اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی منتقل و تحت عمل سزارین قرار گرفت.

وی افزود: عمل جراحی با تلاش خانم فهیمی‌نژاد متخصص زنان و زایمان، و آقای فرزادفر متخصص بیهوشی و با همکاری تیم پزشکی، کادر اتاق عمل و پرستاران با موفقیت انجام شد و سه نوزاد سالم به دنیا آمدند.

سرپرست بیمارستان شهید بهشتی کاشان ادامه داد: این مادر در دومین زایمان خود صاحب دو نوزاد پسر و یک نوزاد دختر شد که وزن آن‌ها به ترتیب یک کیلو و ۵۳۰ گرم، یک کیلو و ۹۶۰ گرم و یک کیلو و ۷۳۰ گرم است.

وی خاطرنشان کرد: مادر و سه‌قلوها در حال حاضر در بخش‌های تخصصی زنان و نوزادان بستری هستند و تحت مراقبت تیم درمانی قرار دارند تا پس از تکمیل دوره درمان، ترخیص شوند.

پهلوانی تاکید کرد: این زایمان، سومین مورد تولد سه‌قلو در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال ۱۴۰۴ است که با موفقیت کامل انجام شد.

