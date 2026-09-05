صنایع دستی فارس در مسیر رونق با تسهیلات ۳۵ میلیاردی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلیمی با تشریح عملکرد معاونت صنایع دستی استان فارس از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۴ تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ گفت: بخش‌های مختلف این معاونت در یک سال گذشته و بر اساس رسالت ذاتی خود، فعالیت‌های مستمر و گسترده‌ای را در حوزه حمایت از هنرمندان و توسعه صنایع دستی دنبال کرده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد این معاونت در زمینه صدور مجوزهای سه‌گانه صنایع دستی افزود: در این مدت، یک‌هزار و ۳۴۶ فقره کارت شناسایی صنعتگری صادر و ۳۵۶ فقره کارت نیز تمدید شده است.

معاون صنایع دستی استان فارس ادامه داد: همچنین ۳۹۰ فقره پروانه تولید انفرادی صادر و ۱۵۴ فقره تمدید شده است. در این مدت، ۱۵ فقره پروانه تولید کارگاهی نیز صادر و ۶ فقره دیگر تمدید شد.

سلیمی با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه صنایع دستی فارس گفت: طی یک سال گذشته، هفت خانه صنایع دستی با حمایت معاونت صنایع دستی استان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: همچنین ۵۰ فروشگاه صنایع دستی نیز مجوز ایجاد و فعالیت خود را از معاونت صنایع دستی استان فارس دریافت کرده‌اند.

معاون صنایع دستی فارس با اشاره به برگزاری نخستین رویداد و نمایشگاه تخصصی حصیربافی در شهرستان مُهر، بیان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر رونق کسب‌وکارهای خرد، زمینه معرفی بهتر صنایع دستی و هنرهای سنتی به مردم و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، بازرگانی و اشتغال این حوزه را فراهم می‌کند.

سلیمی در ادامه از پرداخت تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ و از محل اعتبارات تبصره ۱۵، بیش از ۳۵ میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان تسهیلات به ۱۸۱ هنرمند صنایع دستی پرداخت شده که جذب این تسهیلات به‌صورت صددرصدی انجام شده است.

وی همچنین از طراحی و اعطای ۱۵۰ کارت منزلت به هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی استان فارس خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تکریم و پاسداشت جایگاه هنرمندان پیشکسوت انجام شده است.