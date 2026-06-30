اعضای بدن جوان دشتستانی به بیماران نیازمند عضو اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باقری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: احسان آفریدون جوان ۳۷ ساله دشتستانی به علت خونریزی مغزی ناشی از فشارخون دچار مرگ مغزی شده بود.

وی تصریح کرد: با رضایت خانواده نوع‌دوستش کبد و هر دو کلیه احسان آفریدون توسط مطهر فلوشیپ پیوند برداشت و به بیمارستان ابوعلی سینا انتقال داده شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: این دومین ایثار ماندگار در سال جاری و یکصد و چهل و پنجمین برداشت عضو استان بوشهر بوده است.

مدیر اجرایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن تشکر از تیم فراهم آوری اعضای پیوندی و همکاری دلسوزانه پزشکان و پرستاران بخصوص آی.سی.یو جراحی و اتاق عمل بیمارستان شهید گنجی برازجان از ایثارگری خانواده مهربان آفریدون نیز بابت کار ارزشمندشان تشکر و قدردانی کرد.