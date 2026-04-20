به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسحاقی، در بازدید از موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان و نشست صمیمی با مدیر و کارکنان این موزه گفت: یکی از برنامههای اصلی در یک سال گذشته، تقویت موزه هنرهای معاصر بوده و از جمله برگزاری رویدادهای بینالمللی مدنظر است که با توجه به وقوع جنگ تحمیلی به تاخیر افتاد.
وی افزود: کارهای کارشناسی خوبی در تهران در دست انجام است تا رویدادهای بینالمللی از جمله دوسالانه نقاشی در کرمان با استفاده از ظرفیت موزه هنرهای معاصر صنعتی برگزار شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از این موزه در سفر سال گذشته به کرمان گفت: با توجه به تصمیماتی که در این سفر گرفته شد و با حمایت استاندار کرمان، تعمیر، تجهیز و توسعه موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان در دستور کار است.
وی تاکید کرد: در اولین فرصت، جلسه هیأت امنای موزه با ترکیب جدید تشکیل شود تا از ظرفیت اعضای هیات امنا نیز برای پیشبرد اهداف و برنامهها استفاده کنیم.
اسحاقی، با اشاره به اینکه هنرمندان جهانی علاقهمند به تولید آثار هنری و سینمایی درباره موضوعات جنگ تحمیلی رمضان بهویژه شهدای میناب هستند افزود: موزه هنرهای معاصر میتواند با ایجاد ارتباطات و رایزنیهای لازم در این زمینه نقش فعالی داشته باشد.
وی بر لزوم تعامل و هم افزایی با دستگاههای مختلف از جمله میراث فرهنگی و دانشگاهها تاکید کرد و تشکیل شورای برنامهریزی موزه با حضور افراد موثر را خواستار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به برگزاری رویدادهای مهم در استان کرمان طی سال گذشته، تاکید کرد: تلاش میکنیم امسال کارهای قویتری انجام دهیم و در حوزه هنرهای نمایشی آثار خوبی تولید شده که آماده اجرا است.
وی از طرح گفتوگوی هنرمندان و گفتمان سازی در موزه هنرهای معاصر کرمان استقبال کرد و گفت: لازم است این موزه به محل حضور هنرمندان رشتههای مختلف از همه طیفها تبدیل شود.
اسحاقی، اظهار داشت: یکی از برنامههای ما در سال جاری این است که مسائل هنری را به جلسات شورای فرهنگ عمومی استان ببریم و در حوزه هنر گفتمان سازی را تقویت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه موزه هنرهای معاصر باید در طول سال فعال و دارای برنامه باشد، در زمینه تامین تجهیزات موزه داری و اعتبار لازم، دستورات لازم را صادر کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: تقویت اقتصاد هنر از برنامههای اصلی استان است و بر همین اساس فضایی در موزه برای خرید و فروش آثار هنرمندان فراهم شود.
وی از زحمات و تلاشهای مدیریت و کارکنان موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان تشکر کرد و افزود: ایدهها و پیشنهادهای خوبی در این نشست مطرح شد که پیگیری میکنیم.
اجرای برنامههای هفتگی با دعوت از نویسندگان و هنرمندان به منظور جذب و آشنایی بیشتر مردم و اهالی فرهنگ و هنر با موزه، تقویت ارتباط اهل هنر با موزه هنرهای معاصر، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، بازدید کارکنان از موزههای ایران، تشکیل انجمن فرهنگی موزه بهویژه در حوزه هنرهای تجسمی، راهاندازی بخش کودک با ساز و کار لازم، گسترش فعالیتهای کتاب محور در کتابخانه تخصصی هنر، راهاندازی وبسایت موزه برای برقراری ارتباطات داخلی و خارجی از ایدهها و پیشنهادهایی بود که در این نشست مطرح شد.
مدیر موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از برنامهها و فعالیتهای این مجموعه در سال گذشته از جمله برپایی نمایشگاهها و رویدادهای هنری گفت: در حوزه نمایشگاهی، برگزاری یک رویداد فاخر و بینالمللی در سال ۱۴۰۵ را در برنامه داریم.
میثم ثمررخی، با اشاره به ضرورت آموزش نیروهای موزه افزود: دیدن موزهها و نمایشگاههای خارجی یا دعوت از کارشناسان بینالمللی در کنار دورههای ضمن خدمت در زمینه شرایط موزه داری، ضروری است.
وی برگزاری برنامههای هفتگی در موزه هنرهای معاصر با عنوان هفتههای هنر پژوهی و با حضور اهالی فرهنگ و هنر را از دیگر برنامههای پیشنهادی ذکر کرد.
مدیر موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان گفت: تقویت و توسعه زیرساختهای موزه از دیگر نیازهای اساسی این مجموعه است که امیدواریم با حمایت مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، به نتایج خوبی برسیم.
