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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۰

کف و سقف افزایش شهریه دانشگاه‌های غیرانتفاعی اعلام شد

کف و سقف افزایش شهریه دانشگاه‌های غیرانتفاعی اعلام شد

قائم‌مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی گفت: پیشنهاد اتحادیه برای افزایش شهریه بر مبنای میانگین نرخ رسمی تورم و افزایش حقوق و دستمزد، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد پیشنهاد شده است.

غلامرضا بلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تعیین شهریه دانشگاه‌های غیردولتی برای سال تحصیلی جدید گفت: مبنای این پیشنهاد، میانگین نرخ تورم اعلامی و میزان افزایش حقوق و دستمزد بوده است و با در نظر گرفتن شرایط متفاوت استان‌ها، دامنه‌ای بین ۴۰ تا ۶۰ درصد برای افزایش شهریه پیشنهاد شده است.

وی افزود: البته بسیاری از مؤسسات به دلیل شرایط اقتصادی خانواده‌ها تلاش می‌کنند حداقل افزایش ممکن را اعمال کنند.

رشد شهریه نسبت به سال گذشته حدود ۸ درصد بوده است

قائم‌مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی درباره مقایسه شهریه‌ها با سال گذشته گفت: نرخ رشد شهریه نسبت به سال تحصیلی گذشته حدود ۸ درصد بوده و این در حالی است که هزینه‌های دانشگاه‌ها افزایش قابل توجهی داشته است.

کد مطلب 6900069
زهرا سیفی

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