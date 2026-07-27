غلامرضا بلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تعیین شهریه دانشگاه‌های غیردولتی برای سال تحصیلی جدید گفت: مبنای این پیشنهاد، میانگین نرخ تورم اعلامی و میزان افزایش حقوق و دستمزد بوده است و با در نظر گرفتن شرایط متفاوت استان‌ها، دامنه‌ای بین ۴۰ تا ۶۰ درصد برای افزایش شهریه پیشنهاد شده است.

وی افزود: البته بسیاری از مؤسسات به دلیل شرایط اقتصادی خانواده‌ها تلاش می‌کنند حداقل افزایش ممکن را اعمال کنند.

رشد شهریه نسبت به سال گذشته حدود ۸ درصد بوده است

قائم‌مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی درباره مقایسه شهریه‌ها با سال گذشته گفت: نرخ رشد شهریه نسبت به سال تحصیلی گذشته حدود ۸ درصد بوده و این در حالی است که هزینه‌های دانشگاه‌ها افزایش قابل توجهی داشته است.