به گزارش خبرنگار مهر، صادق نادری عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: امسال سه هزار و ۸۴۵ تن کلزا به صورت تضمینی از کشاورزان آذربایجان‌شرقی خریداری شده است که از این میزان، دو هزار و ۶۷۰ تن توسط سازمان تعاون روستایی استان و مابقی توسط کارخانه‌های روغن‌کشی بخش خصوصی به صورت مستقیم خریداری شده است.

وی افزود: میزان خرید تضمینی کلزا در سال گذشته دو هزار و ۴۹۰ تن بود که امسال با افزایش ۵۴ درصدی به سه هزار و ۸۴۵ تن رسیده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی ارزش کلزای تحویلی به مراکز خرید را چهار هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون دو هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از سوی تعاون روستایی و یک هزار و ۲۹۲ میلیارد ریال نیز توسط کارخانه‌های روغن‌کشی به کلزاکاران پرداخت شده است.

نادری با اشاره به افزایش قابل توجه تولید کلزا در استان، اظهار کرد: این رشد حاصل مجموعه‌ای از اقدامات فنی و مدیریتی از جمله افزایش عملکرد در واحد سطح، استفاده از بذور مناسب و اصلاح‌شده، رعایت اصول به‌زراعی، تغذیه متعادل و مدیریت صحیح مزارع است.

وی مبارزه اصولی و به‌موقع با عوامل زیان‌رسان را از دیگر عوامل مؤثر در افزایش تولید دانست و افزود: کنترل علف‌های هرز و مدیریت آفات و بیماری‌ها در مراحل مختلف رشد، نقش مهمی در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت دانه‌های کلزا دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت‌های فنی از کلزاکاران گفت: توسعه کشت کلزا نیازمند ترویج روش‌های نوین زراعی، تأمین به‌موقع نهاده‌ها، استفاده از ارقام متناسب با شرایط اقلیمی استان و ارائه خدمات فنی و کارشناسی به بهره‌برداران است.

نادری خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی برنامه‌های حمایتی و ترویجی خود را برای توسعه کشت کلزا و افزایش بهره‌وری این محصول دنبال می‌کند.