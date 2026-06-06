به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد محمدیدوست، مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آبشور سازمان شیلات ایران با اشاره به وضعیت تولید میگو در کشور در گفتگویی رادیویی، گفت: سال گذشته با وجود مشکلاتی از جمله خشکسالی، پسروی آب در سواحل شمالی و بروز بیماری در دو استان مهم تولیدکننده، میزان تولید میگو در کشور بیش از ۳۷ درصد افزایش یافت.
وی با اشاره به عملکرد استانهای مختلف در این حوزه، افزود: در استان بوشهر حدود ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن میگو تولید شد که نسبت به سال قبل رشد قابلتوجهی داشته است. همچنین تولید در استان هرمزگان به بیش از ۲۰ هزار و ۲۰۰ تن رسید.
به گفته محمدیدوست، در سیستان و بلوچستان نیز حدود ۴ هزار و ۸۰۰ تن، در گلستان حدود ۴ هزار و ۳۰۰ تن و در خوزستان حدود ۲ هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ تن میگو تولید شده است.
مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آبشور سازمان شیلات ایران با تأکید بر ظرفیتهای گسترده کشور برای توسعه آبزیپروری گفت: ایران با برخورداری از حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب، ظرفیتهای قابلتوجهی برای توسعه پرورش میگو و سایر آبزیان دارد و بخش زیادی از اراضی مستعد این حوزه نیز در زمره زمینهای کمبازده یا بدون استفاده قرار دارند.
مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آبشور سازمان شیلات ایران با بیان اینکه استفاده از آبهای شور در توسعه آبزیپروری از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آب شیرین در کشور، توسعه فعالیتهای شیلاتی مبتنی بر آبهای شور میتواند نقش مؤثری در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهرهبرداری از اراضی حاشیهای و مرزی ایفا کند.
وی همچنین به جایگاه صادراتی میگوی ایران اشاره کرد و گفت: میگوی تولیدی کشور بهدلیل تولید بهصورت ارگانیک و بدون استفاده از دارو از کیفیت مطلوبی برخوردار است و در بازارهای بینالمللی نیز با استقبال مواجه میشود.
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