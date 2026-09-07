علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: موجی کوتاه از امروز دوشنبه و طی روز سه‌شنبه جو استان کرمانشاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیامد آن در برخی ساعات به شکل افزایش ابر و تشدید وزش باد همراه با گردوخاک محلی نمایان خواهد شد.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی حاکم، احتمال وقوع رگبارهای موقت و پراکنده نیز وجود دارد که این وضعیت به‌ویژه در روز سه‌شنبه و در نواحی شمالی و شرقی استان بیشتر مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط جوی روزهای پیش رو گفت: پس از عبور این موج، از روز چهارشنبه تا اواسط روز جمعه پدیده قابل توجه دیگری برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند ادامه داد: در این بازه زمانی، به جز وزش باد که در برخی ساعات رخ خواهد داد، شرایط جوی استان عمدتاً آرام خواهد بود و پدیده خاص دیگری انتظار نمی‌رود.

وی همچنین درباره تغییرات دمایی استان تصریح کرد: متوسط دمای هوا از امروز تا روز پنجشنبه در بیشتر نقاط استان به‌تدریج و با شیبی ملایم کاهش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این روند کاهشی دما موقتی است و طی روزهای جمعه و شنبه، میانگین دمای هوا برای مدت کوتاهی افزایش پیدا خواهد کرد.