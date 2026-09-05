به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مشارکت مرکز ملی فضای مجازی در راستای همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی نشست ارزیابی حکمرانی فضای مجازی در ایران از منظر تحلیل نهادی تنظیم‌گری را برگزار می کند.

محمد کشوری، مدیر اندیشکده طیف، عباس مرادی، کارشناس فضای مجازی، حمزه امیری، مدیر مطالعات تنظیم گری ساترا، ابوالقاسم رجبی، پژوهشگر سیاست گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات، به دبیری سید آرش وکیلیان، مدیرکل ساماندهی حکمرانی‌فرهنگی مرکز ملی فضای مجازی در این نشست سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ به نشانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود و علاقه مندان می توانند به صورت برخط و از طریق لینک skyroom.online/ch/iict/cyber در این برنامه شرکت کنند.