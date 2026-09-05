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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

نگاهی به حکمرانی فضای مجازی در ایران از منظر تحلیل نهادی تنظیم‌گری

نگاهی به حکمرانی فضای مجازی در ایران از منظر تحلیل نهادی تنظیم‌گری

نشست ارزیابی حکمرانی فضای مجازی در ایران از منظر تحلیل نهادی تنظیم‌گری روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مشارکت مرکز ملی فضای مجازی در راستای همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی نشست ارزیابی حکمرانی فضای مجازی در ایران از منظر تحلیل نهادی تنظیم‌گری را برگزار می کند.

محمد کشوری، مدیر اندیشکده طیف، عباس مرادی، کارشناس فضای مجازی، حمزه امیری، مدیر مطالعات تنظیم گری ساترا، ابوالقاسم رجبی، پژوهشگر سیاست گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات، به دبیری سید آرش وکیلیان، مدیرکل ساماندهی حکمرانی‌فرهنگی مرکز ملی فضای مجازی در این نشست سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ به نشانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود و علاقه مندان می توانند به صورت برخط و از طریق لینک skyroom.online/ch/iict/cyber در این برنامه شرکت کنند.

کد مطلب 6937815
سیده فاطمه سادات کیایی

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