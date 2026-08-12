مدیرکل تعاون کرمان: تعلیق کالابرگ برخی خانوارها موقت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی، با اشاره به اجرای طرح بهروزرسانی محل سکونت خانوارهای مشمول کالابرگ، گفت: تعلیق کالابرگ برخی افراد که در سامانهها بهعنوان غیرمقیم شناسایی شدهاند، موقت بوده و با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا استعلام از طریق سامانههای اعلامی، قابل رفع است.
وی با اشاره به آغاز این طرح از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: افرادی که توسط دستگاههای متولی بهعنوان غیرمقیم شناسایی شدهاند، کالابرگ آنان بهصورت موقت تعلیق میشود و این اقدام صرفاً برای بهروزرسانی اطلاعات محل سکونت خانوار انجام میشود و بهمعنای حذف دائمی کالابرگ نیست.
چگونه از وضعیت خود مطلع شویم؟
مدیرکل تعاون کرمان افزود: مشمولان از دو طریق سرشماری با شمارهٔ #۱۴۶۳۵۰۰ و سامانهٔ حمایت به نشانی mas.ir از وضعیت خود مطلع شوند.
وی تأکید کرد: افرادی که پیامک دریافت کردهاند، باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و ارائهٔ کارت شناسایی، نسبت به تأیید محل سکونت خود اقدام کنند تا بتوانند کالابرگ مرداد و شهریور را بهصورت یکجا دریافت نمایند.
ابراهیمی، با بیان اینکه مهلت انجام این فرایند تا پایان شهریورماه تعیین شده است، تصریح کرد: دانشجویان، اساتید دانشگاهی و افرادی که در سفرهای زیارتی (عتبات یا حج) بهسر میبرند، در صورت دریافت پیامک، باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، نسبت به تأیید محل سکونت خود اقدام کنند.
تغییر زمانبندی شارژ اعتبار کالابرگ
مدیرکل تعاون کرمان در ادامه از تغییر زمانبندی شارژ اعتبار کالابرگ خبر داد و گفت: از ۱۵ مردادماه، شارژ اعتبار بهصورت پلکانی و بر اساس رقم انتهایی کد ملی در حال انجام است که بر این اساس از ۱۵ مرداد: افراد با کد ملی صفر تا دو (بههمراه نیروهای مسلح و سازمانهای حمایتی)، ۲۰ مرداد: افراد با کد ملی سه تا شش و ۵ شهریور: افراد با کد ملی هفت تا نه، کالابرگ آنها شارژ می شود.
وی تأکید کرد: این تغییر زمانبندی برای مدیریت عرضه و تقاضا و تسهیل در فرایند تسویهحساب فروشگاهها انجام شده و هیچگونه کاهشی در تعداد دفعات شارژ یا مبلغ کالابرگ رخ نخواهد داد.
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