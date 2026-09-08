جریمه سنگین ۲۰ جایگاه عرضه سوخت متخلف در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با صدور هشداری جدی، از برخورد قاطع با متخلفان حوزه سوخت خبر داد و بیان کرد: در جریان رسیدگی‌های اخیر، بیش از ۲۰ جایگاه عرضه سوخت به دلیل تخلفات گسترده به جرایم سنگین نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و مبارزه بی‎ امان با پدیده قاچاق، پرونده‌های متعددی در شعب تعزیرات حکومتی استان در خصوص تخلفات جایگاه‌های سوخت تشکیل شده است؛ طبق آرای صادره، جایگاه‌های متخلف به دلیل عدم رعایت ضوابط حمل، نگهداری و عرضه قانونی سوخت، علاوه بر جرایم نقدی سنگین، با مجازات‌های تکمیلی روبرو شده‌اند.

وی ضمن هشدار به متخلفان حوزه پایش سوخت، تأکید کرد: هرگونه خرید و فروش غیرقانونی سوخت، استفاده از کارت‌های سوخت اجاره‌ای و سوخت‌گیری با بارنامه‌های صوری و فاقد پایش واقعی خودرو، رصد شده و تحت پیگرد قرار دارد.

عزیزی تصریح کرد: با هماهنگی مراجع قضایی و دستگاه‌های امنیتی، خودروهایی که در این تخلفات مشارکت دارند و کارت‌های سوخت مرتبط با آن‌ها، در «لیست سیاه» قرار گرفته و مسدود خواهند شد.

وی خطاب به شهروندانی که پیامکی مبنی بر تخلف سوختی دریافت کرده‌اند، اعلام کرد: این افراد موظف‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جهت ارائه مستندات دفاعیه و تأمین وثایق لازم به شعب تعزیرات حکومتی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یا پلیس امنیت اقتصادی مراجعه کنند تا از پیامدهای قانونی بعدی جلوگیری به عمل آید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از تمامی شهروندان و مسافران خواست تا به منظور حفظ سرمایه‌های ملی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا موارد مشکوک در جایگاه‌های عرضه سوخت، مراتب را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

وی در پایان تأکید کرد: امنیت اقتصادی و جلوگیری از هدررفت منابع ملی، خط قرمز این اداره کل بوده و در مسیر اجرای قانون، با هیچ‌کس تعارف نخواهد داشت.