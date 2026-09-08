اسماعیل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، ستاد مدیریت بحران شهرستان فومن به حالت آمادهباش درآمده و دستگاههای خدماترسان در آمادگی کامل قرار دارند.
وی با اشاره به بارش شدید باران در شهرستان افزود: این بارشها موجب قطع برق برخی مناطق و به صورت موردی در نقاطی از شهرستان شد که کارکنان اداره برق در حال تلاش برای رفع مشکل و وصل مجدد برق هستند.
فرماندار فومن تصریح کرد: شب گذشته حدود ۱۰۰ نفر از مسافران و افراد در راهمانده نیز در شهرستان اسکان داده شدند.
قاسمی با تأکید بر تداوم آمادهباش دستگاههای امدادی و خدماترسان خاطرنشان کرد: روند پایش شرایط جوی و وضعیت معابر و مناطق مختلف شهرستان تا عادی شدن شرایط ادامه دارد.
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