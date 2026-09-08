چهلمین آزمون دستیاری دندانپزشکی ۱۹شهریور برگزار می شود؛ کارت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در شهرهای اصفهان، اهواز، بابل، ساری، تبریز، ارومیه، تهران، زاهدان، کرمانشاه، شیراز، بندرعباس، قزوین، کرمان، رشت، مشهد، همدان و یزد برگزار می شود.

برای ورود به جلسه‌ آزمون، همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) ضروری است. از ورود داوطلبانی که هریک از این مدارک را همراه نداشته باشند به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

کارت ورود به جلسه چهلمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

بودجه بندی سؤالات آزمون دستیاری دندانپزشکی

بر اساس مصوبات سی و پنجمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در مورد بودجه بندی سؤالات، ضرایب دروس و تراز نمرات آزمون دستیاری دندانپزشکی، موارد زیر در آزمون سال ۱۴۰۵ رعایت خواهد شد:

الف) بودجه بندی سؤالات: ٣٠ سوال از درس پروتزهای دندانی، ٢٠ سوال از هر یک از دروس آسیب شناسی دهان و فک و صورت، ارتودانتیکس، اندودانتیکس، پریودانتیکس، بیماری های دهان و فک و صورت، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان، رادیولوژی دهان و فک و صورت و زبان انگلیسی و ١٠ سوال از هر یک از دروس دندانپزشکی جامعه نگر و مواد دندانی. مجموع: ۲۵۰ سؤال.

در استخراج نتایج از روش تراز نمرات استفاده خواهد شد. برای هر سؤال باید تنها یک گزینه که بهترین پاسخ ممکن در میان گزینه های ارائه شده است، انتخاب شود. به هر پاسخ درست ٣ نمره مثبت و به هر پاسخ نادرست، ١ نمره منفی تعلق می گیرد. به سؤالات بدون پاسخ، نمره ای تعلق نمی گیرد. به هر سؤال که بیش از یک گزینه پاسخ داده شده باشد، یک نمره منفی تعلق می گیرد.

نحوه رسیدگی به اعتراضات آزمون

روش آزمون و نمره دهی تابع مقررات کلی آزمونها است. کلید اولیه آزمون و فرم اعتراض، ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت.

داوطلبان پس از مشاهده کلید اولیه، می توانند حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ اعتراضات خود را نسبت به سؤالات و/ یا کلید اولیه آزمون، فقط از طریق فرم اعتراض اینترنتی ارسال کنند. دریافت اعتراضات پس از تاریخ اعلام شده و از هر طریق دیگری (نمابر، پست، حضوری و غیره) به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود.

کارنامه‌ حاوی نمره و رتبه (صرف نظر از این که داوطلب مجاز یا غیر مجاز به انتخاب رشته باشد) از طریق سایت در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و تنها داوطلبانی که ضمن دارا بودن سایر شرایط، موفق به احراز نمره‌ حد نصاب علمی شوند، مجاز به انتخاب رشته خواهند بود.

داوطلبان مجاز می توانند رشته/ محل‌های مورد علاقه‌ خود را به ترتیب اولویتِ دلخواه، در فرم انتخاب رشته/‌ محلی که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی همراه کارنامه به آنها ارائه می شود، انتخاب کنند. داوطلب می تواند یک رشته را در تمام دانشگاه‌ها یا ترکیبی از چند رشته را در چند دانشگاه، انتخاب کند.

رشته‌های تخصصی ارائه‌شده در این آزمون شامل ارتودانتیکس، اندودانتیکس، بیماری‌های دهان و فک و صورت، آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت، پروتزهای دندانی، پریودانتیکس، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان و رادیولوژی دهان و فک و صورت است.