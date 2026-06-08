آغاز فرصت ثبت نام در دستیاری دندانپزشکی؛ نحوه رسیدگی به اعتراضات آزمون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، مهلت ثبت‌نام و ارسال مدارک اینترنتی از ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز و تا ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. در صورت عدم ارسال یا نقص مدارک مربوط به سهمیه در بازه ثبت‌نام (و زمان ارفاقی تکمیل مدارک)، سهمیه مورد درخواست برای داوطلب لحاظ نخواهد شد.

زمان برگزاری آزمون مذکور پنج‌شنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح است. همچنین روند کلی ثبت‌نام، انتخاب رشته و اعلام نتیجه آزمون به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir انجام می‌شود.

جهت ثبت‌نام اینترنتی داوطلب باید با مراجعه به سایت www.sanjeshp.ir نسبت به پرداخت اینترنتی مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال معادل ۷۸۰ هزار تومان و ۲۰۰ هزار ریال معادل ۲۰ هزار تومان بابت هزینه ارسال پیامک اقدام کرده و پس از پرداخت، مراحل ثبت‌نام را آغاز کند. (مبلغ پرداختی قابل برگشت نیست)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام اینترنتی

اصل مدارک شامل موارد زیر باید به صورت واضح و خوانا اسکن شده و با فرمت jpg و حداکثر حجم ۳۰۰kb ذخیره و بارگذاری شود.

مشخصات داوطلب باید در فرم ثبت‌نام به زبان فارسی درج شود.

۱. کارت ملی (پشت و رو)

۲. تمام صفحات شناسنامه (به ویژه صفحه توضیحات شناسنامه)

۳. مدرک دکتری عمومی دندانپزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر – فارغ‌التحصیل تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵

برای داوطلبانی که بر اساس قانون تسهیل ازدواج جوانان در آزمون شرکت می‌کنند ارائه کلیه صفحات شناسنامه همسر نیز الزامی است.

هر یک از مدارک دانشنامه، پروانه دائم یا موقت دندانپزشکی، معرفی‌نامه جهت شروع خدمت مطابق قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا گواهی معافیت یا پایان طرح، به عنوان مدرک تحصیلی مورد پذیرش هستند.

۴. یک قطعه عکس ۳×۴ که در سال جاری گرفته شده است.

۵. مدرک مربوط به وضعیت طرح نیروی انسانی: یکی از بندهای زیر:

· گواهی پایان یا معافیت از طرح نیروی انسانی

· گواهی مبنی بر پایان طرح تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برای افرادی که متقاضی شرکت در آزمون دستیاری در حین انجام طرح هستند.

· گواهی مربوط به شروع طرح نیروی انسانی، حداکثر سه ماه پس از فراغت از تحصیل و در منطقه با ضریب محرومیت چهارپنجم یا محرومتر (برای واجدان شرایط آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر، شرط ضریب محرومیت چهارپنجم و کمتر اعمال نمی‌شود).

۶. مدرک نشان‌دهنده وضعیت خدمت نظام وظیفه، بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه (ویژه آقایان)

۷. گواهی اشتغال به کار در حال حاضر مربوط به استفاده‌کنندگان از سهمیه استانی. تذکر: گواهی‌های مربوطه در صورتی که توسط شبکه بهداشت و درمان و یا سازمان نظام پزشکی صادر شده باشد، باید به تأیید رئیس یا یکی از معاونان دانشگاه علوم پزشکی مربوطه نیز رسانده شود.

۸. داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان که در فرم ثبت‌نام اینترنتی، در قسمت نوع سهمیه، رزمندگان را انتخاب کرده‌اند، لازم است ضمن مراجعه به سازمان‌های نیروهای مسلح (آجا، سپاه، فراجا، سازمان بسیج مستضعفین – فقط برای نیروهای رزمنده بسیجی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان و دریافت کد رهگیری ۱۲ رقمی مربوط به سهمیه رزمندگان خود اقدام کرده و سپس در فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی آزمون، سهمیه و کد رهگیری خود را درج کنند تا تأیید نهایی توسط معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال شود.

اعلام کد رهگیری ۱۲ رقمی رزمندگان، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام پذیرفته نخواهد شد. کد رهگیری ۱۲ رقمی ایثارگری برای استفاده از رزمندگان برای هر آزمون و هر سال متفاوت است. بنابراین داوطلبان برای ثبت‌نام در این آزمون باید به سازمان ذیربط مراجعه و کد رهگیری ۱۲ رقمی جدید مخصوص این آزمون را دریافت کنند.

داوطلبان ایثارگر متقاضی استفاده از سهمیه جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران باید اطلاعات شناسنامه‌ای، به ویژه کد ملی خود را در فرم ثبت‌نام وارد کرده و با علامت‌گذاری در قسمت مربوط به نوع سهمیه، وضعیت خود را مشخص کنند. این افراد نیازی به ارائه کد رهگیری از سایت ایثار یا کد ایثارگری ندارند.

۹. مدارک متقاضیان استفاده از سهمیه بومی: تکمیل فرم‌های پیوست ویژه متقاضیان بندهای مختلف این سهمیه مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام. تمامی فرم‌ها باید مربوط به چهلمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی و جدید باشد؛ فرم‌ها و استشهادهای محلی سال‌های گذشته مورد قبول نیست.

۱۰. مدارک واجدان شرایط آیین‌نامه «تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی مصوب ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰» به همراه گواهی نشان‌دهنده دارا بودن شرایط آیین‌نامه و مستندات نشان‌دهنده احراز ۴۰ امتیاز استعداد درخشان.

توجه: دانشگاه باید مستندات و مدارک ۴۰ امتیاز استعداد درخشان داوطلبانی که متقاضی استفاده از سهمیه مازاد استعدادهای درخشان هستند را ممهور به مُهر برابر اصل کرده و داوطلب، آنها را فقط در قسمت مربوطه بارگذاری کند. مدارکی که ذیل سایر عناوین (عکس، شناسنامه، مدرک تحصیلی و...) در سایت بارگذاری شوند، بررسی نشده و داوطلب امتیاز مربوطه را از دست خواهد داد. توجه: داوطلبانی که فقط متقاضی شرکت در آزمون با استفاده از تسهیلات آیین‌نامه استعدادهای درخشان هستند (متقاضی استفاده از سهمیه مازاد استعدادهای درخشان نیستند)، نیازی به ارسال مستندات ۴۰ امتیازی ندارند و تنها باید گواهی نشان‌دهنده دارا بودن شرایط را از معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل دریافت و در سایت، در قسمت مربوطه بارگذاری کنند.

۱۱. معرفی‌نامه از مرکز خدمات آموزشی (مربوط به سال جاری) جهت دانش‌آموختگان مقطع تخصص خارج از کشور و اتباع غیرایرانی

۱۲. گواهی مربوط به کادر نیروهای مسلح (به تأیید بالاترین مقام مربوطه) ویژه مستخدمان نیروهای مسلح

۱۳. آخرین حکم کارگزینی جهت مستخدمان وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها. تذکر مهم: داوطلبان لازم است آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی و آخرین آیین‌نامه خدمات قانونی متعهدان خدمت دندانپزشکی را که در سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درج شده است، مطالعه کنند.

زمان برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی

چهلمین دوره آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی رأس ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ به طور همزمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در شهرهای اصفهان، اهواز، بابل، ساری، تبریز، ارومیه، تهران، زاهدان، کرمانشاه، شیراز، بندرعباس، قزوین، کرمان، رشت، مشهد، همدان و یزد برگزار می‌شود.

کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار گرفته و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت است.

تذکر مهم: برای ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) ضروری است. از ورود داوطلبانی که هریک از این مدارک را همراه نداشته باشند به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

بودجه‌بندی سؤالات آزمون دستیاری دندانپزشکی

بر اساس مصوبات سی و پنجمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در مورد بودجه‌بندی سؤالات، ضرایب دروس و تراز نمرات آزمون دستیاری دندانپزشکی، موارد زیر در آزمون سال ۱۴۰۵ رعایت خواهد شد:

الف) بودجه‌بندی سؤالات: ۳۰ سوال از درس پروتزهای دندانی، ۲۰ سوال از هر یک از دروس آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت، ارتودانتیکس، اندودانتیکس، پریودانتیکس، بیماری‌های دهان و فک و صورت، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان، رادیولوژی دهان و فک و صورت و زبان انگلیسی و ۱۰ سوال از هر یک از دروس دندانپزشکی جامعه‌نگر و مواد دندانی در مجموع ۲۵۰ سؤال است.

در استخراج نتایج از روش تراز نمرات استفاده خواهد شد. برای هر سؤال باید تنها یک گزینه که بهترین پاسخ ممکن در میان گزینه‌های ارائه شده است، انتخاب شود. به هر پاسخ درست ۳ نمره مثبت و به هر پاسخ نادرست، ۱ نمره منفی تعلق می‌گیرد. به سؤالات بدون پاسخ، نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد. به هر سؤال که بیش از یک گزینه پاسخ داده شده باشد، یک نمره منفی تعلق می‌گیرد.

نحوه رسیدگی به اعتراضات آزمون

به گزارش معاونت آموزشی وزارت بهداشت، روش آزمون و نمره‌دهی تابع مقررات کلی آزمون‌ها است. کلید اولیه آزمون و فرم اعتراض، ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت. داوطلبان پس از مشاهده کلید اولیه، می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ اعتراضات خود را نسبت به سؤالات و/ یا کلید اولیه آزمون، فقط از طریق فرم اعتراض اینترنتی ارسال کنند. دریافت اعتراضات پس از تاریخ فوق‌الذکر و از هر طریق دیگری (نمابر، پست، حضوری و غیره) به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود.