کلاهبرداری با شگرد مبادله کالا در اردستان کشف شد

سرهنگ حجت‌الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان و طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری در معامله یک دستگاه موتوربرق در یکی از سایت های خرید و فروش کالا، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد شاکی قصد خرید یک دستگاه موتوربرق به ارزش حدود ۴۵۰ میلیون تومان را داشته که با پرداخت ۷۰ میلیون تومان وجه نقد، مابقی مبلغ معامله را از طریق مبادله تعدادی کالا تأمین کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان ادامه داد: متهمان پس از دریافت وجه نقد و کالاهای مورد توافق، از تحویل موتوربرق خودداری کرده و وجه و کالاهای دریافت‌شده را نیز به شاکی بازنگردانده‌اند.

سرهنگ بهامین خاطرنشان کرد: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات پلیسی، 3 متهم این پرونده را شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.

وی به شهروندان توصیه کرد پیش از انجام معاملات، نسبت به احراز هویت طرف معامله، اصالت کالا و تنظیم قرارداد معتبر اقدام کرده و از پرداخت وجه یا تحویل کالا بدون اطمینان از انجام کامل تعهدات طرف مقابل خودداری کنند.