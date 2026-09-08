سرمربی سابق پرسپولیس قید حضور در تیم مصری را زد

به گزارش خبرنگار مهر، خوان کارلوس گاریدو سرمربی اسپانیای، درباره حضورش در ورزشگاه قاهره برای تماشای دیدار تیم های فوتبال بانک الاهلی و غزل المحله در لیگ مصر توضیح داد و شایعات مربوط به هدایت غزل المحله را تکذیب کرد.

گاریدو در گفتگویی تلویزیونی اظهار کرد: تمام اخباری که درباره سرمربیگری من در غزل المحله منتشر شده، کاملاً نادرست است و صحت ندارد.

او افزود: برای تماشای این مسابقه به ورزشگاه آمدم. این فقط یک بازی فوتبال است. آیا حضور من برای تماشای یک مسابقه از لیگ مصر مشکلی دارد؟

سرمربی اسپانیایی در پایان تأکید کرد: بار دیگر تأکید می‌کنم که تمام این اخبار کاملاً نادرست است.

لازم به ذکر است که گاریدو در نیم فصل اول لیگ بیست و چهارم هدایت تیم پرسپولیس را بر عهده داشت.