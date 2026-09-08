تورهای گردشگری باید از طریق دفاتر خدمات مسافرتی برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اکبری ظهر سهشنبه با اشاره به نحوه فعالیت برخی کمپهای گردشگری و طبیعتگردی اظهار کرد: فعالیت کمپها و تورهای گردشگری باید کاملا در چارچوب ضوابط و مقررات انجام شود و نمیتوان فقط با عنوان گردشگری از قوانین و الزامات اجتماعی عبور کرد.
وی با بیان اینکه تورهای گردشگری باید از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و با استفاده از راهنمایان گردشگری دارای مجوز برگزار شوند، افزود: مجموعههایی که در این حوزه فعالیت میکنند نیز باید مجوزهای لازم را دریافت کرده باشند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق حرفهای در مجموعههای گردشگری تصریح کرد: براساس آییننامه ایجاد، اصلاح و صدور مجوزهای گردشگری رعایت اخلاق حرفهای و موضوعات اخلاقی و اجتماعی متناسب با قوانین و مقررات کشور از الزامات اساسی فعالیت این مجموعهها است.
اکبری تاکید کرد: اگر مجموعهای در حوزه گردشگری فعالیت میکند باید قوانین و ضوابط مربوط به همان فعالیت را رعایت کند و در صورت مشاهده موارد خلاف مقررات موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع صرفا به یک استان محدود نیست، گفت: در نقاط مختلف کشور مواردی وجود داشته که در صورت رعایت نکردن ضوابط موضوع از سوی مسئولان و مراجع قانونی پیگیری شده و حتی در برخی موارد فعالیت یک محدوده گردشگری متوقف یا تعطیل شده است.
اکبری یکی از چالشهای طبیعتگردی را فعالیت در نقاط خارج از دسترس دانست و خاطرنشان کرد: در برخی برنامههای طبیعتگردی گردشگران از مسیرهای آفرود و مناطق دور از دسترس استفاده میکنند که امکان نظارت مستقیم بر آنها دشوار است اما دشواری نظارت به معنای خارج بودن این مناطق از قانون نیست و در صورت وقوع تخلف دستگاههای مسئول براساس گزارشها و مستندات موجود موضوع را بررسی و برخورد قانونی لازم را انجام میدهند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان در ادامه با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری نباید به قیمت نادیده گرفتن ضوابط اجتماعی و قانونی تمام شود، اظهار کرد: فعالان گردشگری باید بدانند که دریافت مجوز در کنار ایجاد فرصت برای فعالیت مسئولیتهایی را نیز برای آنها به همراه دارد و رعایت اخلاق حرفهای و مقررات از جمله این مسئولیتها است.
وی تصریح کرد: رعایت قوانین، مقررات و شئونات اجتماعی باید در همه برنامههای گردشگری مورد توجه قرار گیرد و هیچ مجموعهای نمیتواند با استناد به عنوان طبیعتگردی یا گردشگری خود را از رعایت قانون مستثنی بداند.
اکبری در پایان گفت: گردشگری زمانی میتواند برای استان ارزشآفرین باشد که در کنار معرفی ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی، با رعایت قانون و مسئولیتپذیری فعالان این حوزه همراه شود بنابراین موارد تخلف نیز باید از مسیر قانونی گزارش، بررسی و در صورت اثبات با آن برخورد شود.
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