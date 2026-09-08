بازطراحی و بهسازی ۳۲ کتابخانه‌ استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب صبح سه شنبه در آئین بهره برداری از بازطراحی و بهسازی، کتابخانه‌های عمومی شهید امام خامنه‌ای شهر بنک در شهرستان کنگان و شهید عباس آذریار شهر بهارستان در شهرستان جم،با اشاره به تأثیر بازطراحی و بهسازی فضاهای کتابخانه‌ای بر افزایش استقبال مردم، اظهار کرد: در ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی، چهار شاخص اصلی شامل زیربنا، تعداد کتاب، میزان امانت و تعداد اعضا مورد توجه قرار می‌گیرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر افزود: تجربه اجرای طرح‌های بازطراحی در کتابخانه‌های مختلف استان نشان داده است که بهبود فضای فیزیکی می‌تواند به افزایش مراجعه، عضویت و امانت منابع منجر شود.

راهب گفت: برای اجرای طرح بازطراحی و بهسازی کتابخانه شهید عباس آذریار بهارستان ۱۵ میلیارد ریال و برای بازطراحی و تجهیز کتابخانه شهید امام خامنه‌ای بنک ۳۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که این اعتبارات با همراهی و مشارکت ظرفیت‌های مختلف تأمین و برای ارتقای فضای کتابخانه‌ای این دو شهر هزینه شده است.

وی ادامه داد: استان بوشهر هم‌اکنون دارای ۶۹ باب کتابخانه عمومی است و با بهره‌برداری از این دو پروژه، شمار کتابخانه‌هایی که طی سال‌های اخیر در استان تحت طرح بازطراحی و بهسازی قرار گرفته‌اند به ۳۲ باب رسید؛ روندی که بوشهر را در شمار استان‌های پیشرو کشور در زمینه ارتقای کیفی و بازطراحی فضاهای کتابخانه‌ای قرار داده است.

در پایان این آئین‌ها از دست اندرکاران این دو پروژه با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

کتابخانه‌های عمومی شهید امام خامنه‌ای شهر بنک در شهرستان کنگان و شهید عباس آذریار شهر بهارستان در شهرستان جم، پس از اجرای طرح بازطراحی و بهسازی، انجام تعمیرات اساسی و تجهیز به امکانات روز، در آیین‌هایی جداگانه با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر، فرماندار کنگان و جمعی از مسئولان محلی، بار دیگر به روی مردم و دوستداران کتاب گشوده شدند.

این دو پروژه با رویکرد ارتقای کیفیت فضاهای کتابخانه‌ای، ایجاد محیطی شاداب، جذاب و مناسب برای مطالعه و یادگیری و فراهم کردن بستر مطلوب‌تر برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اجرا شده‌اند و با بهره‌برداری از آنها، زمینه ارائه خدمات باکیفیت‌تر به کودکان، نوجوانان، دانش‌آموزان، اعضای کتابخانه‌ها و عموم شهروندان و اهالی فرهنگ‌دوست این مناطق فراهم شده است.