به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات، در پی صدور هشدار هواشناسی مبنی بر تشدید فعالیت سامانه بارشی همراه با رگبار شدید، وزش باد شدید موقت، بارش تگرگ و کاهش محسوس دما طی روزهای دوشنبه ۱۶ و سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه، نیروهای امدادی هلال‌احمر در استان‌های گیلان، مازندران، اردبیل (شمال و نوار شرقی) و گلستان (نیمه غربی) در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر (EOC) با توجه به احتمال وقوع حوادث ناشی از فعالیت این سامانه، از هموطنان و مسافران خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از حضور در مناطق پرخطر خودداری کنند.

بر این اساس، توقف، اتراق و برپایی چادر در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها ممنوع است و شهروندان باید از نزدیک شدن به این مناطق در زمان بارندگی خودداری کنند.

همچنین با توجه به احتمال ریزش سنگ، رانش زمین، آبگرفتگی و لغزندگی جاده‌ها، از هموطنان خواسته شده است از سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، پرهیز کنند.

مرکز عملیات اضطراری هلال‌احمر همچنین بر لغو فعالیت‌های کوهنوردی، جنگل‌نوردی و طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر تا پایان فعالیت سامانه بارشی تأکید کرده است.

در شرایط وزش باد شدید نیز توصیه شده است از پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و فرسوده، سازه‌های موقت، داربست‌ها و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری شود.

شماره ۱۱۲ ندای امداد هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی، رایگان و بدون نیاز به سیم‌کارت آماده دریافت گزارش حوادث و درخواست‌های امدادی و اعزام تیم‌های عملیاتی است.