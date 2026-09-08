کاهش دمای شبانه و وزش باد شدید در همدان

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: در ساعات گذشته در برخی نقاط استان شاهد رگبار موقت باران بودیم که بیشترین میزان بارش از ایستگاه باران‌سنجی «سرکان» به مقدار یک میلی‌متر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه براساس خروجی مدل‌های پیش‌بینی احتمال رگبار موقت باران و رعد و برق طی ساعات آینده در برخی نقاط استان همچنان وجود دارد، افزود: پدیده غالب جوی برای امروز وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با غبار رقیق در بیشتر مناطق استان خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تصریح کرد: از فردا چهارشنبه آسمان استان عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش موقت باد پیش‌بینی می‌شود.

زاهدی درباره نوسانات دمایی نیز گفت: دمای روزانه استان امروز یک تا ۲ درجه کاهش یافته و این روند ثبات نسبی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت اما دماهای کمینه یا شبانه از امشب روند کاهشی به خود می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود در اکثر نقاط استان شاهد افت ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای شبانه باشیم.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته اسدآباد با ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرمترین نقطه استان بود و رزن نیز صبح امروز با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه گزارش شد.