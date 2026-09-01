دستور سازمان بازرسی برای توقف فعالیت یک معدن

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست سازمان منابع طبیعی از سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به موضوع پروانه بهرهبرداری معدن ۴۶۹ هکتاری واقع در منطقه حفاظتشده البرز مرکزی، موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت.
در همین راستا، با دستور اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست، بررسیها و پیگیریهای لازم برای صیانت از عرصههای طبیعی و تعیین تکلیف وضعیت پروانه بهرهبرداری این معدن انجام شد.
در ادامه این پیگیریها و با ورود سازمان بازرسی، فعالیت معدن متوقف و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نیز طی مکاتبهای به سازمان بازرسی عدم تمدید پروانه بهره برداری معدن مذکور را اعلام کرد.
این اقدام در راستای ایفای نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در حفاظت از منابع طبیعی، صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از آسیب به عرصههای ارزشمند محیطزیستی انجام شده است.
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