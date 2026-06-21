مروی: رهبر شهید سیره سیدالشهدا(ع) را در دوران معاصر عینیت بخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در دیدار جمعی از پیرغلامان اباعبدالله الحسین(ع) که در حرم مطهر رضوی انجام شد، با بیان اینکه شهادت مظلومانه فرزند اباعبدالله(ع) رهبر معظم انقلاب، این ایام را با روح حماسه کربلا بیش از همیشه عجین کرده است، اظهار کرد: امسال، خود را به عاشورا نزدیک‌تر از همیشه می‌بینیم. شاید بتوان گفت که به یک معنا، ما در این دهه، خود در عاشورا هستیم.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به شباهت‌های میان راه و سرنوشت امام حسین(ع) و رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) و یارانش پس از سه روز به خاک سپرده شدند، اما ما با گذشت بیش از صد روز از شهادت رهبر عزیزمان، هنوز نتوانسته‌ایم پیکر پاک این فرزند امام حسین(ع) را به خاک بسپاریم.

وی با یادآوری موضع‌گیری قاطعانه رهبر شهید در قبال ظلم و استکبار، افزود: آن قائد بزرگوار، در پیروی از مولایش اباعبدالله(ع) فرمود «مِثلی لایُبایعُ مثلَ یزید»؛ مثل من با مثل یزید بیعت نمی‌کند. ایشان همان راه را پیمود و همان منزلگاه شهادت را پذیرا شد و همانند امام حسین(ع) به دست شقی‌ترین اشقیا و فاسدان عالم به شهادت رسید، از این‌روست که گویی ما امروز نیز در خودِ عاشورا حضور داریم.

مروی در ادامه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پیرغلامان خدوم دستگاه حسینی از جمله مرحومان ماهرخسار، اکبرزاده، کهربایی، حسین‌زاده و حسینی، از سال‌های پیش از انقلاب و دوران تحصیل در قم سخن گفت و اضافه کرد: پیش از انقلاب در دوران تحصیل در قم هرگاه اشتیاق فضای مشهد به سرم می‌زد، نوارهای این عزیزان را گوش می‎دادم.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: هرچه پیوند ما با حضرت اباعبدالله(ع) عمیق‎تر و ریشه‌دارتر باشد، بیشتر شامل لطف و عنایت آن حضرت خواهیم شد و این پیوند را باید با عمل خود و پیروی از سیره حسینی، محکم‌تر و پربارتر کنیم.