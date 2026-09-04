به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در خطبههای نماز جمعه تبریز با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا تنها به انجام برخی عبادات محدود نمیشود، بلکه انسان باید از گناه، دروغ، تهمت، غیبت، بیاحترامی و هر اقدامی که موجب تضعیف وحدت ملی، کشور، مردم و نظام میشود، پرهیز کند.
وی با بیان اینکه انسان باید در خانواده نیز اهل محبت و گذشت باشد، افزود: خدمت به مردم و رفتار شایسته با آنان نیز از مصادیق تقواست و هر فردی باید مراقب رفتار و گفتار خود باشد.
امام جمعه تبریز با اشاره به اهمیت توبه و بازگشت از گناه گفت: فرصت توبه در دنیا است و انسان باید پیش از آنکه فرصت از دست برود، گناهان خود را ترک و از خداوند طلب بخشش کند.
وی ادامه داد: انسان نباید گناه را کوچک بشمارد، چرا که اعمال انسان مورد حساب و کتاب قرار میگیرد و استمرار در گناه میتواند ایمان و اعتقادات انسان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
مطهریاصل با تأکید بر اینکه انسان باید در همین دنیا مسیر خود را اصلاح کند، خاطرنشان کرد: پس از مرگ دیگر فرصتی برای جبران و توبه وجود ندارد و باید از فرصت زندگی برای اصلاح رفتار و تقویت ایمان استفاده کرد.
نعمتهای الهی را ببینیم و قدر بدانیم
وی با اشاره به آیه شریفه «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ» اظهار کرد: خداوند به انسان نعمتهای فراوانی عطا کرده و باید این نعمتها را شناخت، شکر کرد و در جای خود از آنها سخن گفت.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی، نعمت توحید، ولایت، ارتباط با پیامبر اکرم(ص)، اهلبیت(ع)، امام حسین(ع) و حضرت ولیعصر(عج) را از بزرگترین نعمتهای الهی دانست و گفت: وحدت، برادری و انسجام میان مردم نیز نعمت بزرگی است که باید قدر آن را دانست و برای حفظ آن تلاش کرد.
مطهریاصل خانواده را از دیگر نعمتهای ارزشمند الهی برشمرد و گفت: فرزندان و همسر از نعمتهای خداوند هستند و باید با آنان با محبت، مهربانی و گذشت رفتار کرد.
وی افزود: والدین نباید ارتباط خود با فرزندان را صرفاً به تذکر، انتقاد و بیان نقاط ضعف محدود کنند، بلکه باید محبت، گفتوگو و توجه به نیازهای آنان را نیز مورد توجه قرار دهند.
در شرایط جنگی باید نقاط قوت کشور را برای مردم بازگو کنیم
امام جمعه تبریز با اشاره به شرایط دشوار کشور اظهار کرد: در شرایط جنگی و غیرعادی، باید نقاط قوت و ظرفیتهای کشور برای مردم بازگو شود تا امید در جامعه تقویت شود.
وی با استناد به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در پیام مربوط به هفته دولت گفت: نباید نقاط ضعف کشور به گونهای بیان شود که دشمن را امیدوار و مردم را مأیوس کند؛ چرا که دشمن از ضعف و اختلاف میان مردم استفاده میکند.
مطهریاصل خاطرنشان کرد: مشکلات و ضعفها باید در داخل کشور شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شود، اما بیان عمومی آنها نباید به تضعیف روحیه مردم و کاهش امید اجتماعی منجر شود.
وی با قدردانی از مردم ایران و بهویژه مردم آذربایجانشرقی و تبریز گفت: مردم مشکلات اقتصادی را میبینند و از شرایط موجود آگاه هستند، اما با وجود این مشکلات پای کشور، انقلاب و نظام ایستادهاند.
امام جمعه تبریز ادامه داد: حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه طی ماههای گذشته نشاندهنده همین روحیه است و باید از این سرمایه اجتماعی صیانت کرد.
وی همچنین از ایستادگی نیروهای مسلح از جمله ارتش، سپاه پاسداران، فراجا، بسیج و نیروهای پدافند هوایی در شرایط دشوار قدردانی کرد و گفت: این مجموعهها در روزهای سخت در کنار مردم و کشور ایستادهاند.
تضعیف مردم و ایجاد دوگانگی در جامعه ممنوع است
مطهریاصل با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: هیچکس حق ندارد مردم را تضعیف کند، در جامعه دوگانگی ایجاد کند یا گروهی را در برابر گروه دیگر قرار دهد.
وی افزود: همه باید برای تقویت مردم و کشور تلاش کنند و اختلافات و مشکلات را در مسیر صحیح و در داخل حلوفصل کنند.
امام جمعه تبریز با اشاره به اهمیت مراقبت از زبان و گفتار انسان اظهار کرد: پیش از بیان هر مطلبی باید بررسی کنیم که آیا آن سخن حقیقت دارد و آیا بیان آن به کشور، اسلام، مردم یا حتی خود انسان آسیب میزند یا خیر.
وی با قدردانی از حضور مردم تبریز در اجتماعات شبانه تأکید کرد: این اجتماعات باید ادامه پیدا کند و حضور اقشار مختلف مردم در آنها پررنگتر شود.
مطهریاصل گفت: مدارس، دانشگاهیان، نخبگان، هنرمندان، ورزشکاران، رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس، روحانیون و گروههای مختلف اجتماعی میتوانند در این برنامهها حضور داشته باشند و هر محله نیز میتواند ظرفیتها و نمادهای خود را در این اجتماعات به نمایش بگذارد.
ظرفیتهای آذربایجانشرقی در برنامه «ایران جان» معرفی شود
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی با اشاره به برنامه «ایران جان» در صداوسیما گفت: نوبت آذربایجانشرقی در این برنامه از ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه خواهد بود و باید از این فرصت برای معرفی ظرفیتهای استان استفاده شود.
وی افزود: ظرفیتهای دینی، علمی، فرهنگی، هنری و دفاعی استان، همچنین رشادتهای لشکر عاشورا، لشکر ۳۱ حمزه، فراجا، بسیج، رزمندگان، خانوادههای شهدا، علما، دانشمندان و نخبگان باید به شکل شایستهای معرفی شود.
مطهریاصل با تأکید بر ضرورت خدمترسانی مطلوب به مردم گفت: کارکنان دستگاههای دولتی باید با مردم با صبر، حوصله و سعهصدر برخورد کنند.
وی ادامه داد: در مراکز درمانی و بهداشتی نباید با ایجاد فرایندهای دشوار، فشار مضاعفی بر مردم وارد شود و مسئولان باید شرایط را برای دریافت خدمات آسانتر کنند.
امام جمعه تبریز همچنین بر مدیریت صحیح منابع و ارز تأکید کرد و گفت: منابع کشور باید به شکل مناسب مدیریت و برای تأمین کالاهای ضروری و نیازهای اساسی مردم هزینه شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود از افراد متمکن، خیران، مساجد و حسینیهها خواست در حد توان به کمک اقشار نیازمند بیایند.
مطهریاصل اظهار کرد: گروههای کوچک مردمی نیز میتوانند با شناسایی نیازمندان، بخشی از مشکلات خانوادههای کمبرخوردار را برطرف کنند و در شرایط دشوار اقتصادی، روحیه همدلی و کمک مؤمنانه را در جامعه گسترش دهند.
مقابله با بیعفتی نباید به دوقطبی شدن جامعه منجر شود
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: مسئله عفاف و حجاب از موضوعات مهم فرهنگی و اجتماعی جامعه است و باید با دقت و تدبیر مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان نباید اجازه دهند در برنامهها و مراسمهای دولتی زمینه بروز بیعفتی فراهم شود، گفت: در مراکز و برنامههای دولتی باید ضوابط فرهنگی و اجتماعی کشور رعایت شود و مسئولان موظف هستند شرایطی فراهم کنند که برنامههای رسمی با ارزشها و هنجارهای جامعه سازگار باشد.
مطهریاصل افزود: موضوع عفاف و حجاب نباید به عاملی برای ایجاد درگیری، اختلاف و دوقطبی در جامعه تبدیل شود، چرا که هرگونه شکاف اجتماعی میتواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد.
وی تأکید کرد: برخورد با آسیبهای فرهنگی و اجتماعی نیازمند کار فکری، فرهنگی و اقناعی است و نخبگان، دانشگاهیان، علما، کارشناسان و فعالان فرهنگی باید برای تبیین درست این مسائل و ارائه راهکارهای مؤثر وارد میدان شوند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی با بیان اینکه مسئولان نیز باید در برنامههای رسمی خود به این موضوع توجه داشته باشند، گفت: در مراسم و برنامههایی که با حضور دستگاههای دولتی برگزار میشود، نباید شرایطی ایجاد شود که با شئونات و ارزشهای فرهنگی جامعه مغایرت داشته باشد.
وی ادامه داد: رعایت عفاف و پوشش مناسب نباید صرفاً به یک تذکر مقطعی محدود شود، بلکه باید در قالب برنامههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی و با استفاده از ظرفیت نخبگان و اهل فکر دنبال شود.
مطهریاصل همچنین بر ضرورت پرهیز از برخوردهایی که موجب تحریک جامعه یا ایجاد شکاف میان اقشار مختلف میشود تأکید کرد و گفت: هدف باید اصلاح، هدایت و تقویت بنیانهای فرهنگی جامعه باشد، نه ایجاد تقابل میان مردم.
صرفهجویی در مصرف انرژی و آب ضروری است
وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف منابع گفت: در شرایط فعلی، صرفهجویی در مصرف انرژی، آب و سایر منابع کشور یک ضرورت است و همه مردم و دستگاهها باید در این زمینه مسئولانه رفتار کنند.
امام جمعه تبریز افزود: مدیریت صحیح مصرف میتواند بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد و باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.
آمریکا به دنبال کاهش تابآوری مردم و ایجاد اختلاف است
مطهریاصل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای آمریکا در قبال ایران اظهار کرد: دشمن از ابزارهای مختلف از جمله تحریم، فشار اقتصادی و جنگ روانی استفاده میکند و تلاش دارد تابآوری مردم را کاهش دهد.
وی افزود: هدف دشمن تنها فشار اقتصادی نیست، بلکه ایجاد اختلاف و دوگانگی در جامعه و تضعیف اعتماد مردم نیز بخشی از این فشارهاست.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت آمادگی کشور برای سناریوهای مختلف گفت: ایران باید برای شرایط مختلف آماده باشد و در برابر فشارهای دشمن، انسجام و وحدت ملی خود را حفظ کند.
وی همچنین با اشاره به برخی تحولات منطقهای و سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان تأکید کرد و گفت: دشمن تلاش میکند از فشارهای اقتصادی و مشکلات موجود برای ایجاد نارضایتی و اختلاف استفاده کند، بنابراین تقویت وحدت و افزایش امید در جامعه اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مطهریاصل در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ انسجام، تقویت امید، خدمت صادقانه به مردم، مراقبت از گفتار و رفتار و استفاده از ظرفیتهای داخلی کشور هستیم و همه باید برای سربلندی ایران و حفظ وحدت ملی تلاش کنند.
نظر شما