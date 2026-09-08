به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی بعدازظهر امروز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، با اشاره به بیستمین جشنواره شیخ بهایی گفت: من دو عامل را عامل حیات و نشاط این جشنواره میدانم. اولین دلیل آن را پویایی جشنواره میدانم.
وی افزود: نکته دوم که به پویایی جشنواره کمک میکند، به نگرانی من نسبت به ساختارهای دیگر منجر شد.
ابطحی با ذکر خاطرهای از اولین پستی که دریافت کرد، افزود: من ۳۲ ساله بودم و پستم را در دانشگاه گرفتم. وقتی به من پیشنهاد دادند، به عیادت مدیر قبلی که بیمار بود ، رفتم. وی از هیئتهای پاکسازی دانشگاه در اوایل انقلاب بود. خواستم من را راهنمایی کند. گفت که کار را یاد میگیری و توصیهاش به من مردمداری بود. از حرکتهای تند خود پشیمان بود و از من میخواست با مردم سازگار باشم.
وی ادامه داد: خوشحالم مدیران علمی و پارکهای علم و فناوری جوان هستند و من یک نصیحت دارم؛ میشود در اتاق بسته با ذهن خلاق در محیط بسته تصمیم گرفت، اما مشارکت عمومی در تصمیم نباشد، منجر به نتیجه نمیشود.
معاون پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: برخی جشنوارهها که با سروصدا و هزینههای زیاد برگزار شدند و الان نامی از آنها باقی نمانده است، از مقبولیت جمعی برخوردار نبودند.
وی یادآور شد: تصمیم برای علم و فناوری در اتاق بسته انجام نمیشود، مقبولیت تصمیم در مشارکت جمعی است. جشنواره شیخ بهایی متصل به این مشارکت جمعی است.
ابطحی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی گفت: توصیه من به جوانان، دقت به اهمیت مشارکت عمومی است. نقد فضای قبل و ورود به ساختار علمی بدون مشارکت جمعی منجر به نتیجه نمیشود.
وی افزود: شیخ بهایی همهچیزدان بود، ولی نفر اول هیچ شاخهای در دوره خود نبود، ولی دانش خود را در خدمت مردم به کار گرفت. همیشه مفهومی را توجه میکرد که الان ما فقدان آن را میبینیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: مفهوم منافع ملی را شیخ بهایی میفهمید. دریافته بود توسعه عمرانی ایران بسیار مهم است. نخبگان اصفهان را در باغشهر ساکن کرد. توجه به منافع ملی از شاهکارهای شیخ بهایی بود.
وی در پایان گفت: مدیران فناوری ما جوان هستند. خواهش میکنم در تصمیمها مشارکت جمعی داشته باشید و منافع ملی را ببینید تا تصمیم شما پایدار باشد و کشور از بحرانها عبور کند.
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