تضعیف مقاومت عراق بخشی از پروژه‌ برای ضربه به محور مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، «مهدی کعبی» عضو جنبش النجبا عراق در گفت وگوی تفصیلی با شبکه المیادین اظهار کرد که عراق از صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی جدا نیست.

کعبی گفت تصمیم سیاسی در عراق تحت تأثیر فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی آمریکا قرار دارد.

وی افزود پروژه آمریکا بر عادی‌سازی روابط استوار است و مقابله با آن به یک پروژه اسلامی مقاومتی نیاز دارد که با اشغالگری و نفوذ آمریکا مخالفت کند.

عضو جنبش النجبا همچنین اظهار کرد تصمیم اجرایی اخیر بر عهده علی الزیدی نخست‌وزیر عراق است و در آن باید ملاحظات مربوط به گروه‌های مختلف در نظر گرفته شود؛ بنابراین نمی‌توان تصمیم عراق را به یک طرف واحد محدود کرد.

کعبی گفت مرجعیت نجف، عراقی‌ها را به تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات سوق داد و در تأسیس روند سیاسی این کشور نقش داشت.

وی در ادامه تأکید کرد تضعیف مقاومت در عراق بخشی از پروژه‌ای گسترده‌تر است که محور مقاومت در لبنان، غزه، یمن و ایران را هدف قرار می‌دهد.

وی اعلام کرد که مانعی برای گفت‌وگوی ملی با هدف ساماندهی سلاح و تقویت جایگاه دولت وجود ندارد، مشروط بر اینکه نیروهای اشغالگر آمریکایی و ترکیه‌ای از عراق خارج شوند و یک ساختار امنیتی مستقل در کشورمان ایجاد شود.

این مقام جنبش النجبا با رد توصیف مقاومت عراق به عنوان «تروریسم» گفت گفت‌وگو درباره سلاح در داخل عراق، پس از خروج نیروهای آمریکایی و پایان تأثیرگذاری آنها، امکان‌پذیر است.

کعبی همچنین اظهار کرد که تضعیف مقاومت در عراق بخشی از طرح گسترده‌تری است که محور مقاومت در لبنان، غزه، یمن و ایران را هدف قرار داده است.

وی تأکید کرد که سلاح مقاومت تحویل داده نخواهد شد، اما می‌توان موضوع ساماندهی آن و مدیریت پرونده امنیتی را از طریق گفت‌وگوی عراقی بررسی کرد.

وی افزود: درباره خروج نیروهای آمریکایی بدون اعمال فشار واقعی تردید داریم.

این مقام عراقی گفت: نمی شود که آمریکایی‌ ها از راهی خارج شوند و دوباره از طریق نفوذ سیاسی، امنیتی یا اقتصادی از راه دیگری بازگردند، درحالی که حاکمیت عراق خط قرمز است.

وی در ادامه روابط جنبش نجباء با دولت عراق را خوب توصیف کرد و گفت که دولت بغداد در صورتی مورد تأیید این گروه است که در مسیر خروج نیروهای آمریکایی و تحقق حاکمیت عراق گام بردارد؛ امری که به گفته او، نتیجه توافق سیاسی است.

کعبی همچنین درباره طرح محدود کردن سلاح به دست دولت گفت این مطالبه نباید تنها شیعیان یا گروه‌های مقاومت را هدف قرار دهد، بلکه باید پیشمرگه و دیگر گروه های مسلح را نیز شامل شود.

وی با اشاره به مطالبه مرجعیت در سال ۲۰۱۷ درباره ساماندهی سلاح گفت: ما با مطالبه مرجعیت در سال ۲۰۱۷ برای سازماندهی سلاح و انحصار آن در دست دولت، مشروط به تحقق حاکمیت، ثبات و ایجاد نهادهای مستقل موافق هستیم.

وی افزود: منافع اقتصادی و نفتی، ابزارهای فشاری را در اختیار بغداد قرار می‌دهد و کشورمان باید روابط خود را با اروپا و دیگر کشورها گسترش دهد تا به توازن پایدار دست یابد.

کعبی همچنین گفت: ثبات عراق با خروج آمریکا محقق می‌شود، چرا که حضور واشنگتن وضعیت سیاسی و امنیتی ما را مختل کرده و مانع تحقق حاکمیت کشورمان می‌شود.

وی تأکید کرد: موضوع تحویل سلاح بستگی صد درصدی به شرایط عراق، خروج آمریکا، گفت‌وگوی ملی و تقویت دولت و نهادهای آن دارد.

الکعبی در بخش دیگری از سخنانش افزود: تحقق شروط مقاومت به معنای تصمیمی انفرادی نیست، بلکه به صداقت آمریکا و قدرت اراده عراق برای بیرون راندن نیروهای خارجی بستگی دارد.

وی میزان فشار آمریکا بر نیروهای سیاسی عراق را ۹۹ درصد دانست و افزود که کشورش به یک برنامه عراقی برای ساخت دولت در یک دوره پنج یا ۱۰ ساله نیاز دارد که بر استقلال تصمیم‌گیری، تعامل با جامعه جهانی و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر استوار باشد.

وی افزود: قرار بود اقتصاد عراق متکی بر صنعت، کشاورزی و منابع دیگر باشد که قدرت اقتصادی کشورمان را تقویت کرده و وابستگی به نفت را کاهش دهد.

کعبی درباره حضور جنبش النجباء به‌ عنوان مقاومت نیز گفت: حضور جنبش ما به‌عنوان یک جریان مقاومت، موضع طرف‌هایی را که با پروژه سیاست زدگی مقابله می‌کنند و در عرصه‌های دیپلماتیک و نظامی در راستای منافع عراق فعالیت دارند، تقویت می‌کند.

وی تصریح کرد: ما خواهان نظامی‌گری جامعه عراق نیستیم، بلکه خواهان همبستگی و همکاری هستیم؛ به‌گونه‌ای که فعالیت نظامی و سیاسی در کنار یکدیگر قرار گرفته و منافع عراق در اولویت باشد.

کعبی دلیل برخی اختلافات با برخی رهبران سیاسی عراق را دیدگاهی دانست که به گفته وی بر ضرورت همراهی با آمریکا، همزمان با ادامه چنبره زدن واشنگتن بر منابع مالی عراق و به گروگان گرفتن حاکمیت این کشور تأکید دارد.

وی در ادامه افزود: کاستی های سیاسی زمانی مشخص می‌شود که دولت برای آزادسازی منابع مالی خود مطالبه‌گری نکند؛ آنچه مورد نیاز است، همکاری، شفافیت و حمایت پارلمان از دولت است.

الکعبی گفت که حاکمیت عراق از طریق آزادسازی منابع مالی، تجهیز ارتش، حفاظت از مرزها، بیرون کردن نیروهای خارجی و دستیابی به یک تصمیم سیاسی مستقل محقق می‌شود.

وی افزود: اینکه فشار آمریکا وجود داشته باشد، یک مسأله قابل انتظاری است، اما آزادسازی منابع مالی عراق به کشور امکان می‌دهد اراده لازم برای ساخت پروژه برآمده از عراق و مقابله با فساد را داشته باشد.

الکعبی افزود: حضور ارتش، پلیس دولت مرکزی، الحشد الشعبی و دستگاه‌های امنیتی در جرف‌النصر، امنیت را در این منطقه بیابانی و آسیب‌پذیر تقویت کرده است.

وی وجود پایگاه اسرائیلی در مناطق بیابانی عراق را نشانه ضعف تلاش‌های امنیتی و اطلاعاتی و نیاز این منطقه به حضور مستمر دانست و افزود: این منطقه بیابانی در سال ۲۰۰۳ مسیر عبور نیروهای آمریکایی برای قطع ارتباط بغداد با جنوب و منطقه میانی فرات و از نظر امنیتی منطقه‌ای آسیب‌پذیر به شمار می رفت.

الکعبی در خصوص بسته شدن اردوگاه الهول در مرز سوریه نیز گفت که این گروه مخالف بازگشت خانواده‌هایی نیست که به دلیل داعش یا عملیات امنیتی مورد ظلم قرار گرفته‌اند، اما تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً بر عهده دستگاه‌های ذی‌صلاح است.

وی خواستار تشکیل کمیته‌ای از سوی نخست‌وزیر، دولت و دستگاه‌های امنیتی شد تا بازگشت خانواده‌ها به جرف‌النصر را تعیین کند، چرا که به گفته وی امنیت باید مقدم بر هرگونه تصمیم‌گیری باشد.

الکعبی گفت: برخی مناطق جرف‌النصر [در غرب عراق] در گذشته محل حمایت از تروریست ها بوده‌ و می‌توان آنها را منطقه نظامی دانست که زندگی غیرنظامی در آن به شکل طبیعی امکان استقرار ندارد.

وی این منطقه را همچنان یک تهدید امنیتی دانست و گفت که ارزیابی وضعیت آن باید صرفاً در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی باشد.

الکعبی درباره روابط خارجی عراق نیز گفت: ما از این که دولت عراق دروازه های خود را به روی کشورهای همسایه گشوده، در صورتی که به کشور، حاکمیت، رهبری و نمادهای آن احترام بگذارند و خاک کشورمان را به سکوی تجاوز تبدیل نکنند، حمایت می‌کنیم.

وی افزود: به کشورهایی که به ویژگی‌ها و حاکمیت عراق احترام می‌گذارند احترام می‌گذاریم، اما به کسانی که با رویکرد طایفه‌ای رفتار کرده و علیه پروژه عراق دست به توطئه می‌زنند اعتماد نداریم. الکعبی افزود: آنچه در سوریه رخ می‌دهد بخشی از یک پروژه منطقه‌ای برای محاصره ایران، لبنان و عراق و اعمال فشار بر محور مقاومت است.

وی همچنین گفت: برخی گروه‌های جدایی‌طلب در اقلیم کردستان، ابزارهای فشار آمریکا برای تهدید ایران هستند.

وی افزود: حملات ایران به خاک عراق با سازمان‌های جدایی‌طلب مسلح در مرزها و خارج از کنترل دولت فدرال مرتبط است.

الکعبی تأکید کرد: حفاظت از مرزها و گذرگاه‌ها وظیفه حاکمیتی دولت مرکزی و ارتش است و نیروهای اقلیم نیز می‌توانند در چارچوب ساختار دولت در این زمینه مشارکت کنند.

وی درباره اتهام حمله گروه‌های مقاومت به میادین نفتی کردستان گفت: این اتهام به دلیل نیاز دارد، چرا که مقاومت عملیات خود را اعلام کرده و مواضع خود را به‌وضوح بیان می‌کند.

الکعبی افزود: مقاومت مواضع خود را در حمایت از ایران، عملیات «طوفان الاقصی»، فلسطین و لبنان اعلام کرده است و ما برای هر اتهامی خواستار ارائه دلیل هستیم.

وی تصریح کرد: گروه‌های مقاومت، متحد جمهوری اسلامی و بخشی از محور مقاومت هستند و در صورت بازگشت جنگ، از خود و متحدانشان دفاع خواهند کرد.

الکعبی گفت: موضع ما ثابت است؛ ما بخشی از محور مقاومت هستیم و در صورت ضرورت از خود و متحدانمان در عراق و منطقه دفاع خواهیم کرد.

وی درباره موضوع انحصار سلاح نیز افزود: گفت‌وگو درباره انحصار سلاح باید عراقی-عراقی باشد و هنگامی که موضوع سلاح تنها گروه های شیعه مطرح می‌شود، این گفت‌وگو باید میان مقاومت و چارچوب هماهنگی انجام شود.

الکعبی افزود: وارد کردن همه مؤلفه‌ها به گفت‌وگوی سلاح ممکن است به دلیل بهره‌برداری سیاسی، صحنه را پیچیده کند، اما این به معنای کنار گذاشتن دیگران نیست.

وی در پایان گفت: سلاح مقاومت پروژه‌ای برای دفاع از عراق و حاکمیت آن و مقابله با اشغالگری و تهدیدهاست و برای مقابله با روند سیاسی یا مقابله با عراقی ها نیست.