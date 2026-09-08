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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

محموله قاچاق میلیاردی در دشتستان کشف شد

محموله قاچاق میلیاردی در دشتستان کشف شد

بوشهر- جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه تریلر و کشف محموله شیرآلات صنعتی خارجی قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در ایستگاه شهید صلاحی شهرستان دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مأموران انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری در محور برازجان-کازرون، به یک دستگاه تریلر حامل کالای گمرکی مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررسی دقیق، مشخص شد محموله شامل ۳۰ عدد شیرآلات صنعتی با برندهای ایتالیایی و آمریکایی است که با مدارک ارائه شده در سامانه گمرکی مغایرت کامل داشت.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به توقیف خودرو و دستگیری یک متهم در این رابطه، خاطرنشان کرد: ارزش ریالی کالای مکشوفه ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده و پرونده برای ادامه رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است.

کد مطلب 6941697

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