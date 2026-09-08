محموله قاچاق میلیاردی در دشتستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مأموران انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری در محور برازجان-کازرون، به یک دستگاه تریلر حامل کالای گمرکی مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررسی دقیق، مشخص شد محموله شامل ۳۰ عدد شیرآلات صنعتی با برندهای ایتالیایی و آمریکایی است که با مدارک ارائه شده در سامانه گمرکی مغایرت کامل داشت.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به توقیف خودرو و دستگیری یک متهم در این رابطه، خاطرنشان کرد: ارزش ریالی کالای مکشوفه ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده و پرونده برای ادامه رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است.