به گزارش خبرنگار مهر، معصومه رضایی، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران، در نشست کارگروه راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از تشکیل دو نهاد تخصصی با عنوان‌های «هیأت اندیشه‌ورز» و «کارگروه نظارت و ارزیابی» در ذیل ستاد جوانی جمعیت خبر داد.

خانم رضایی تأکید کرد: در جلسه اخیر، کارنامه بانک‌های استان در زمینه اعطای تسهیلات فرزندآوری به‌طور دقیق ورق خورده و برای بانک‌هایی که عملکرد نامناسب داشته‌اند، تذکرات الزام‌آور صادر شده است.

وی افزود: همه دستگاه‌ها وظایف عمومی دارند و برخی نهادها تکالیف اختصاصی؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی بخش‌ها، اجرا نیازمند پیگیری و هماهنگی بسیار بیشتری است.

به گفته این مقام استانی، هدف اصلی از فعال‌سازی کارگروه نظارت، شناسایی موانع اجرایی، ارائه گزارش‌های کارشناسی به مراجع بالادستی و افزایش هماهنگی میان نهادها برای تحقق کامل اهداف قانونی عنوان شده است.

مدیرکل امور زنان و خانواده در عین حال با اشاره به نقش رسانه‌ها، خواستار تبیین صحیح قانون، انعکاس نقاط قوت و ضعف و مطالبه‌گری حرفه‌ای شد و هشدار داد که نباید موانع موجود، توجه به پیامدهای بلندمدت بحران جمعیت را تحت‌الشعاع قرار دهد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کشورمان با کاهش نرخ باروری و تغییرات ساختاری جمعیت روبرو است و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال‌های اخیر به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های جمعیتی کشور تعیین شده است.

با این حال، گزارش‌های پیشین از پرداخت نابرابر و بعضاً کند تسهیلات بانکی در این حوزه حکایت داشته که اکنون مقامات استانی تهران می‌گویند به‌طور جدی وارد فاز نظارت و اصلاح شده‌اند.