به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جبهه داخلی اسرائیل از رصد شلیک گسترده موشک به سمت مرکز اراضی اشغالی، تل‌آویو و شهرک های اسرائیلی واقع در کرانه باختری خبر داد.

طبق این گزارش، آژیرهای هشدار شلیک موشک در تل‌آویو، عکا، خلیج حیفا و مناطق متعددی از الجلیل العلیا به صدا درآمده است.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی این حملات را «حملاتی دوگانه» از سوی ایران و حزب‌الله به سوی مرکز و شمال اسرائیل دانست.

در همین راستا، روزنامه «یسرائیل هیوم» مدعی شد که در موج اخیر حملات از سمت ایران به مرکز اسرائیل، از موشک‌های خوشه‌ای استفاده شده است.

همچنین شبکه 12 رژیم صهیونیستی نیز از سقوط قطعات موشک‌های رهگیری شده در منطقه «بنی براک» خبر داد.

حملات موشکی ایران به شرق تل آویو، سه زخمی برجای گذاشت

روزنامه «هاآرتص» چاپ اسرائیل نیز در این باره اعلام کرد که به دنبال حملات موشکی ایران، ۳ صهیونیست در منطقه «بنی براک» در شرق تل‌آویو زخمی شدند.

رادیو ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که ترکش‌های موشک در ۱۱ نقطه از منطقه «کلانشهر تل آویو» سقوط کرده و خسارات مادی گسترده‌ای در تل‌آویو، رمات گان و بنی براک بر جای گذاشته است.

طبق گزارش شبکه ۱۲، این حملات منجر به آسیب جدی به شبکه آب‌رسانی و شماری از خودروها در منطقه بنی براک شده است.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل (کان) تأکید کرد که روند شلیک موشک‌ها از سوی ایران و حزب‌الله در ایام عید پسح یهودی بسیار فشرده و سنگین بوده است.

تارنمای خبری «واللا» نیز از شلیک ۱۰ فروند موشک از سوی لبنان در آخرین موج حملات و اصابت به یک ساختمان در شهر «شفا عمرو» در الجلیل خبر داد.

ادامه حملات حزب الله به تجمع نیروهای اسرائیلی در شهرک های صهیونیستی

از سوی دیگر، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی اعلام کرد که تجمع نظامیان و ادوات نظامی ارتش اسرائیل را در شهرک «رشاف» هدف حملات موشکی قرار داده است.

همچنین رزمندگان مقاومت با استفاده از آتش توپخانه، تجمع نیروهای ارتش اسرائیل را در ارتفاعات «جنیجل» واقع در شهرک «القنطره» در جنوب لبنان در هم کوبیدند.

شلیک دو مرحله‌ای موشک های ایران به قلب اراضی اشغالی؛ میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه گریختند*

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل (کان) اعلام کرد به دنبال شلیک دو مرحله‌ای موشک های ایران به سوی شمال و مرکز اراضی اشغالی، میلیون‌ها صهیونیست راهی پناهگاه‌ها شده‌اند.

جبهه داخلی اسرائیل همچنین از رصد عملیات گسترده شلیک موشک های ایران به سمت مناطق مرکزی، شهرک های کرانه باختری، الجلیل و جولان اشغالی خبر داد.

به دنبال این حملات، آژیر هشدار شلیک موشک در مناطق گسترده ای از شمال و مرکز اسرائیل به صدا درآمد و صدای انفجارهای پی در پی در این مناطق به گوش رسید.

در همین رابطه، روزنامه «یسرائیل هیوم» مدعی رهگیری موشک ایرانی شد که به سوی مرکز اسرائیل شلیک شده بود.

براساس ادعای این روزنامه، موشک‌های شلیک شده ایران به سوی شمال اسرائیل و در مناطق باز سقوط کردند.