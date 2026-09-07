کوبا: هیچ دستور کاری برای مذاکرات آتی با آمریکا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: هیچ دستور کاری برای مذاکرات آتی با آمریکا وجود ندارد. مجموع خسارات وارده به کوبا ناشی از محاصره اقتصادی ایالات متحده در بازه زمانی اول مارس تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، به ۸.۰۸۳ میلیارد دلار رسیده است.

وزیر امور خارجه کوبا با انتشار پیامی در ایکس نوشت: من مجازات دسته‌جمعی‌ که دولت ایالات متحده با اعمال محاصره انرژی، تشدید شدید تحریم‌ ها و اجرای تحریم‌ های ثانویه بر مردم کوبا تحمیل کرده است را محکوم می‌کنم.

وی پیشتر در این باره اعلام کرده بود: بیانیه مفصل و افتراآمیزی که وزارت امور خارجه آمریکا درباره هاوانا منتشر کرد، با هدف ترساندن افکار عمومی آمریکا از خطر ادعایی‌ ای تنظیم شده است که گویی بزرگ‌ ترین قدرت هسته‌ای جهان را تهدید می‌کند. این اقدامی عجیب است که در آن، عناصر خیالی دروغین با چاشنی شگفتی درهم‌ آمیخته شده است. این متن توسط دولتی تدوین شده که خود عامل اقدامات خشونت‌ آمیز و تروریستی بوده است؛ اقداماتی که منجر به مرگ ۳۴۷۸ نفر و نقص عضو ۲۰۹۹ تن از مردم کوبا شده است.همبستگی با کسانی که در راه عدالت و علیه ظلم و جنایت مبارزه می‌ کنند، تهدید محسوب نمی‌ شود. کوبا تهدید نیست. بلکه این محاصره است که تهدید به شمار می‌آید.