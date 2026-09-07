جدیدترین تحرکات نظامیان اسرائیلی در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

خبرنگار تلویزیون سوریه گزارش داد: نظامیان اشغالگران اسرائیلی وارد روستای طرنجه در حومه شمالی قنیطره در جنوب سوریه شد و نارنجک های دودزا داخل منازل این روستا انداختند.

این رسانه سوری اعلام کرد که این یورش تلفاتی به همراه نداشته است.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.