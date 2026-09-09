احمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارائه خدماتی مانند پیرسینگ، سولاریوم، تزریق ژل، بوتاکس و سایر مداخلات شبه‌درمانی در آرایشگاه‌ها و مراکز فاقد مجوز و نظارت پزشکی ممنوع است.

وی در ادامه افزود: سوراخ کردن بخش‌هایی از بدن از جمله گوش، بینی، ناف، لب و زبان، در صورت انجام در شرایط غیربهداشتی می‌تواند عوارض جدی برای فرد به همراه داشته باشد.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین تصریح کرد: پیرسینگ به‌ویژه در نواحی حساسی مانند غضروف گوش و بینی می‌تواند موجب عفونت شدید، تخریب بافت غضروفی، ایجاد آبسه و حتی آسیب دائمی به عضو شود.

جعفری تأکید کرد: سوراخ کردن گوش و سایر اقدامات مشابه باید در محیط استریل و تحت نظارت افراد متخصص انجام شود و شهروندان از دریافت این خدمات در مراکز غیرمجاز خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: بازرسان حوزه سلامت با مراکزی که به‌صورت غیرقانونی اقدام به ارائه خدمات پیرسینگ و سولاریوم کنند، برخورد خواهند کرد و پرونده متخلفان برای اعمال قانون به کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه علوم پزشکی معرفی می‌شود.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را برای پیگیری به اداره نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی گزارش کنند.