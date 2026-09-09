به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند تولید و انتشار آثار موسیقایی از اواسط مرداد سال جاری تاکنون شاهد ارائه چند آلبوم در ژانرهای مختلف بوده است که هرکدام بسته به سلیقه شنیداری مخاطبان، در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته اند.

آنچه می خوانید مروری اجمالی به آلبوم هایی است که در بازه زمانی اواسط مرداد تا اواسط شهریور ۱۴۰۵ پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

آلبوم «بی مرز»؛ شنیدن یک مجموعه با ایده های متفاوت

آلبوم موسیقی «بی‌مرز» با آهنگسازی، ترانه‌سرایی و خوانندگی کسری احدیان یکی از آثار بود که یکشنبه ۸ شهریور در مجموعه «ایوا» رونمایی شد.

این آلبوم به‌صورت فیزیکی تولید و عرضه شده است و شامل هشت قطعه «بی‌مرز» (نسخه آکوستیک)، «برو»، «جاده»، «روزهای بارونی»، «افسوس»، «بی‌مرز»، «منم مثل توام» و «زندگی سخته» است. ضمن اینکه کسری احدیان آهنگساز، ترانه‌سرا، خواننده و نوازنده گیتار آکوستیک این آلبوم بوده و تنظیم، میکس و مسترینگ اثر را مهدی نیکخواه بهرامی بر عهده داشته و سولوهای گیتار الکتریک نیز توسط رضا محمودی ساخته شده است.

رضا محمودی (گیتار الکتریک)، مجتبی آخوندی (درامز)، محمدامین سیفی‌نیا (گیتار الکتریک) و بنیامین کیانی (گیتار باس) از نوازندگان و علیرضا تبریزیان تهیه کننده این پروژه موسیقایی هستند.

کسری احدیان در مراسم رونمایی این آلبوم گفت: فعالیت هنری من در زمینه ساخت و اجرای موسیقی از سال ۱۳۸۱ آغاز شد و در این سال‌ها با گروه‌ها و نوازندگان مختلف همکاری کردم. در هر دوره تعدادی قطعه شکل گرفت که بخشی از این آثار در نهایت در آلبوم «بی‌مرز» مورد استفاده قرار گرفت. البته در سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفتم دوباره گروهی تشکیل بدهم و با رضا محمودی درباره این موضوع صحبت کردم. برخی از اعضای گروه نیز از سال‌های گذشته با من همکاری داشتند که در نهایت منجر به شکل گیری گروه و آلبوم «بی‌مرز» شد. توضیح دیگر اینکه من فضای ثابتی برای ساخت موسیقی در ذهنم ندارم و نمی‌خواستیم خودمان را به یک سبک خاص محدود کنیم. نام «بی‌مرز» را انتخاب کردیم تا در آینده امکان تجربه فضاها و ایده‌های متفاوت را داشته باشیم.

آلبوم «لالایی های دره پریان»؛ این لالایی ها را باید گوش کرد

«لالایی‌های دره پریان» جدیدترین اثر موسیقایی عماد توحیدی است؛ مجموعه‌ای شامل هشت قطعه لالایی با نام‌های «گل انار»، «مهتاب»، «بابونه»، «فردا»، «کبوتر»، «گل گندم»، «قطار» و «نخل» که بر اساس اشعاری از شاعران معاصر ساخته شده‌اند.

عماد توحیدی در این آلبوم که توسط مرکز موسیقی حوزه هنری تولید شده است، به سراغ یکی از کهن ترین و عاطفی‌ترین گونه های موسیقایی، یعنی لالایی، رفته و با تکیه بر عناصر موسیقی جنوب ایران، روایتی شخصی از جهان لالایی، کودکی، خاطره و خیال ارائه کرده است. تولید این آلبوم مربوط به سال ۱۴۰۲ است و تابه حال ۲ نمایش رباتیک و عروسکی و همچنین چندین انیمیشن، نماهنگ و یک کتاب کودک بر بنیاد قطعات این آلبوم تهیه شده است.

در این مجموعه، سازهایی چون عود و کوبه ای های موسیقی جنوب همنشین پیانو، گیتار و بیس شده اند و مجموعه‌ای از خوانندگان و نوازندگان موسیقی ایران در شکل‌گیری آن حضور داشته‌اند. محمد لاریان نیز در کنار تنظیم قطعات به عنوان خواننده نغمات بومی در این پروژه همکاری کرده است و نظارت ضبط و میکس اثر را آرش صفدری در همکاری با استودیو الوطن امارات انجام داده است.

آلبوم «کز نیستان»؛ یک «نوبت» از موسیقی کلاسیک ایرانی

«کز نیستان» عنوان یکی از تازه ترین آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر با هنرمندی امیر شریفی نوازنده سه تار و زمان خیری نوازنده نی توسط نشر «ماهور» پیش روی شنوندگان و علاقه مندان موسیقی ایرانی قرار گرفت.

«غمگنانه - پیشرو در بیات اصفهان»، «درآمد، کرشمه»، «جامه دران، سوز و گداز»، تصنیف «سوز و گداز»، «بیات راجه، عراق»، «مستانه، چهارمضراب بیات اصفهان»، «اوج، راست، قرچه، رضوی، سه گاه»، تصنیف قدیمی «دل می رود ز دستم»، تصنیف قدیمی «گو به ساقی»، «لنگان» عناوین قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

امیر شریفی درباره این اثر نوشته است: «کز نیستان» یک «نوبت» یا «سوئیتِ» موسیقی کلاسیک ایرانی است که در آن توجه به طراحیِ فرمِ کلیِ اثر، برقراریِ روابطِ بین اجزاء و چیدمان منطقی و روش‌مند قطعات، به طور خاص مورد نظر بوده است. در «کز نیستان» ایده‌ای محوری، برگرفته از ردیف‌های خاندان فراهانی رخ می‌نماید؛ همان ایده‌ بسیار مهمی که منجر به شکلی بسیار پیشرفته از ساختار فرمالِ دستگاه در ردیف‌های این خاندان شده است.

آلبوم «از پایان تا آغاز»؛ صدای دل از درون یک زندان متفاوت!

«از پایان تا آغاز» عنوان یکی از تازه ترین محصولات تولید شده در فرآیند فروش آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر با هنرمندی سبحان صالحی در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی منتشر شد.

«پایان»، «افسوس»، «سراب»، «مادر»، «خواب»، «رهایی»، «آغاز» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

در توضیحات تکمیلی پروژه «از پایان تا آغاز» که به گفته سازندگانش در حوزه سنتورنوازی نوین منتشر شده، آمده است:

آلبوم «از پایان تا آغاز» روایت داستان یک زندانی و زندان است که هم معنای بیرونی و فیزیکی دارد و هم معنای هر انسان که در زندان درون خود گرفتار شده؛ هر آهنگ روایتگر بخشی از داستان زندان و زندانی است. قطعه «پایان» یعنی اولین لحظه ای که انسان درون زندانی که خود ساخته گرفتار شده و قطعه «افسوس» بیان گر اولین احساسی است که به زندانی دست می‌دهد و افسوس گذشته را می‌خورد. قطعه «سراب» هم همان سرابی است که زندانی در افکار خود می دید اما همه چیز سراب بود و به خاطر آن همه سراب در خیال خود به زندانی که خود ساخت افتاد. این در حالی است که قطعه «مادر» معرف همان زندانی است که ای کاش به کودکی بازمی‌گشت درآغوش مادر ... آنجایی که زمان معنا ندارد و امن ترین جایی که هر انسانی تجربه می‌کند و مادر تنها کسی که هیچ گونه بازخواستی از فرزند خود نمی‌کند و می‌بخشد.

قطعه «خواب» هم چنین است که بعد از این افسوس و دریغ، خواب می بینیم، انگار که همه چیز خواب بوده؛ خواب کابوس می‌شود و به جان من می‌افتد و کاش رهایی خود را به من نشان می‌داد، کاش ... قطعه «رهایی» هم یعنی حکم هرچه که باشد به این معناست که انتظار به پایان رسید و حال رهایی خود را به من نشان داد و و در آخر امید به رهایی و امید به آغازی دوباره.»