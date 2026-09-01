احیای ۱۰۰ هکتار باغات «نیلوله»چرداول با ساماندهی شبکه آبرسانی

محمد گراوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه با راهاندازی طرح پمپاژ آب مجتمع ۱۰۰ هکتاری باغات روستای نیلوله در بخش زاگرس شهرستان چرداول، آبرسانی به درختان باغات انگور، زیتون و انار این منطقه از سر گرفته شده، اظهار داشت: مجتمع باغات نیلوله، محل تولید و اشتغال و درآمد بسیاری از خانوارهای منطقه است و چند سالی بود که تولیدات باغداران به علت خسارتهای سیل و تخریب پمپاژ، به شدت کاهش یافته بود و درختان دچار خشکیدگی شده بودند.
وی با بیان اینکه با حمایت جهاد کشاورزی، فرمانداری و اداره آب منطقهای، مشکل آبرسانی به باغات برطرف شده است، تصریح کرد: پمپ جدید خریداری و الکتروپمپ تعمیر شده و تمام تجهیزات راهاندازی و تعمیر گردیدهاند و ایستگاه پمپاژ مجدداً وارد چرخه مدار و آبرسانی شده است و اعتبار مورد نیاز این پروژه نیز در کمیته برنامهریزی سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته است.
فرماندار چرداول در ادامه با اشاره به اینکه وسعت باغات روستای نیلوله بیش از ۱۰۰ هکتار است، خاطرنشان کرد: سالانه بیش از ۵۰۰ تن انواع محصولات باغی شامل انگور، انار و زیتون از این مجتمع برداشت میشود و با ساماندهی شبکه آبرسانی، این تولیدات افزایش چشمگیری خواهد یافت.
وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی در تسریع روند اجرای این پروژه، گفت: امیدواریم با تداوم این رویکرد و حمایتهای بیشتر، شاهد احیای کامل باغات و افزایش درآمد باغداران باشیم و بتوانیم گامی مؤثر در جهت توسعه کشاورزی و بهبود معیشت مردم منطقه برداریم.
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