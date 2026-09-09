کاهش دما و تداوم غبارآلودگی در قم طی روزهای آینده

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: وضعیت جوی استان قم طی روزهای چهارشنبه ۱۸ شهریور تا پنج‌شنبه ۱۹ شهریور با آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد و غبارآلودگی پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: برای روز چهارشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبارآلودگی انتظار می‌رود.



ترابیان ادامه داد: در این روز جهت وزش باد شرقی خواهد بود و سرعت آن به ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.



کارشناس هواشناسی قم بیان کرد: دمای هوای شهر قم امروز چهارشنبه روند کاهشی خواهد داشت و کمینه دمای هوا به ۲۲ درجه و بیشینه دما به ۳۶ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.



وی خاطرنشان کرد: این شرایط جوی در روز پنج‌شنبه ۱۹ شهریور نیز ادامه خواهد داشت و آسمان قم صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد و غبارآلودگی رخ خواهد داد.



ترابیان افزود: جهت وزش باد در روز پنج‌شنبه غربی خواهد بود و سرعت باد در محدوده ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



وی گفت: کمینه دمای هوای شهر قم در روز پنج‌شنبه ۲۲ درجه و بیشینه دما ۳۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و نسبت به روز چهارشنبه افزایش یک درجه‌ای دمای بیشینه انتظار می‌رود.



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: در این بازه زمانی، دستجرد با ثبت دمای ۲۰.۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را تجربه کرد.



وی افزود: جمکران نیز با ثبت دمای ۴۱.۷ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین بعدازظهر استان قم را در ۲۴ ساعت گذشته به خود اختصاص داد.



ترابیان همچنین درباره وضعیت بارش‌های ثبت‌شده در استان قم بیان کرد: بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی، از بعدازظهر سه‌شنبه ۱۷ شهریور تا ساعت ۱۰:۳۰، رخداد رعدوبرق در بخش‌هایی از استان ثبت شده است.



بارش در علی‌آباد نیزار ثبت شد



وی ادامه داد: بیشترین میزان بارش ثبت‌شده در این مدت در استان قم مربوط به ایستگاه علی‌آباد نیزار بوده که مقدار آن یک میلی‌متر گزارش شده است.



کارشناس هواشناسی قم تأکید کرد: مقادیر بارش اعلام‌شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های خودکار هواشناسی استان و حوضه آبریز است و با دریافت داده‌های جدید، امکان به‌روزرسانی این آمار وجود دارد.



وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی سه‌روزه، روند کلی شرایط جوی استان در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه شامل آسمان صاف تا قسمتی ابری، وزش باد در برخی ساعات و غبارآلودگی خواهد بود.



ترابیان گفت: تغییرات دمایی نیز نشان می‌دهد که دمای هوا در روز چهارشنبه نسبت به روز سه‌شنبه کاهش خواهد یافت و پس از آن در روز پنج‌شنبه، بیشینه دمای شهر قم با یک درجه افزایش به ۳۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.