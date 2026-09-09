به گزارش خبرنگار مهر ، برات امیری قبل از ظهر چهارشنبه در گفتوگو با رسانه ها اظهار کرد: این سازهها به دلیل نداشتن ظرفیت مناسب برای عبور جریان سیلاب در زمان بارشهای شدید میتوانند به عنوان گلوگاه عمل کرده و خطر وقوع آبگرفتگی و خسارت را افزایش دهند.
وی افزود: در راستای کاهش خطرات ناشی از سیلاب، ۱۲۰ نقطه دارای اولویت در قالب نهضت لایروبی مسیلها و دهانه پلها در خراسانشمالی شناسایی و تعیین شده است.
مدیر رودخانههای شرکت آب منطقهای خراسانشمالی ادامه داد: از مجموع نقاط اولویتدار، تاکنون ۷۵ نقطه طی یک ماه اخیر بازگشایی و رفع انسداد شده است و این روند با هدف افزایش ظرفیت عبور جریان سیلابهای احتمالی ادامه دارد.
امیری گفت: نهضت لایروبی و بازگشایی مسیلها و دهانه پلها با راهبری مدیریت بحران استانداری و همکاری و مشارکت دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران و همچنین نظارت فنی شرکت آب منطقهای در حال اجرا است.
وی با اشاره به سیلخیز بودن خراسانشمالی اظهار کرد: همه ساله وقوع سیلاب و طغیان رودخانهها در استان موجب وارد شدن خسارت به مناطق مختلف میشود و به همین دلیل رفع موانع و گلوگاههای موجود در مسیر جریان آب از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیر رودخانههای شرکت آب منطقهای خراسانشمالی گفت: این استان حدود ۶ هزار و ۶۰۰ کیلومتر رودخانه و مسیل دارد که از این میزان، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر را رودخانهها و مسیلهای اصلی و حیاتی تشکیل میدهد.
امیری افزود: ایمنسازی و ساماندهی رودخانهها و مسیلهای اصلی نقش مهمی در کاهش مخاطرات سیلاب برای مناطق مسکونی، روستاها و اراضی کشاورزی استان دارد.
وی با اشاره به وضعیت رودخانه اترک نیز گفت: بخشهایی از این رودخانه به دلیل گسترش نیزارها و رسوبگذاری، در زمان وقوع سیلاب ظرفیت عبور جریانهای بزرگ را ندارد و از این رو لایروبی و بازگشایی این محدودهها از اولویتهای مهم است.
امیری اظهار کرد: رودخانه اترک به عنوان بزرگترین رودخانه خراسانشمالی حدود ۲۴۰ کیلومتر در این استان امتداد دارد و از ارتفاعات شرق قوچان سرچشمه گرفته و به سمت استان گلستان جریان مییابد.
وی افزود: خراسانشمالی دارای ۲ حوزه آبریز اصلی شامل حوزه آبریز اترک در شمال و حوزه آبریز کویر مرکزی در جنوب استان است و وجود رودخانهها، مسیلها و مناطق کوهستانی متعدد، این استان را در زمان بارشهای شدید مستعد وقوع روانآب و سیلاب کرده است.
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