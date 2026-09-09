نمایشگاه آثار تجسمی حوزه هنری خوزستان درکتابخانه مرکزی اهواز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدهادی شفیعی، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان، در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با اشاره به روند فعالیت باشگاه امید اظهار کرد: آثار ارائهشده در «روایت رنگی» حاصل یک سال حضور و فعالیت نوجوانان هنرمند در پاتوقها و برنامههای آموزشی باشگاه است و تلاش شده است نوجوانان در کنار آموزش، فرصت تجربه و تولید اثر هنری را نیز داشته باشند.
وی با بیان اینکه شرکتکنندگان این دوره را نوجوانان دانشآموز تشکیل میدهند، افزود: این نوجوانان در سه رویداد و چند پاتوق هنری متناسب با موضوعات و اتفاقات روز به تولید اثر پرداختند و مربیان نیز از میان آثار هر هنرمند، یک اثر را برای حضور در نمایشگاه انتخاب کردند. همچنین ۸ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شده است.
در بخش دیگر این مراسم از نوجوانان برگزیده کارگاههای هنری باشگاه امید تقدیر شد؛ در بخش تولیدات هنری مربوط به تشییع پیکر رهبر شهید، بهاره سعیدی ارجمند رتبه نخست، پردیس مرادی رتبه دوم و فاطمه ریاحی رتبه سوم را کسب کردند. در کارگاه «نقش طوفان» نیز مریم بختیاری رتبه نخست و نرگس حاجینژاد رتبه دوم را به دست آوردند و در کارگاه «مهمات رنگی»، آتنا تفضلیپور رتبه نخست و فاطمه سرخیزاده رتبه دوم شدند.
همچنین در حاشیه این برنامه، نمایش «زنگ انشا» به کارگردانی نرگس نوری با موضوع کودکان میناب اجرا شد و این اثر به خانوادههای معظم شهدا تقدیم شد. در ادامه، حاضران از آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه بازدید کردند و نوجوانان هنرمند درباره روند تولید و تکنیکهای بهکاررفته در آثار خود توضیحاتی ارائه دادند.
نمایشگاه «روایت رنگی» به مدت پنج روز در کتابخانه مرکزی اهواز واقع در بلوار ساحلی غربی برپا است و علاقهمندان هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ میتوانند از این نمایشگاه بازدید کنند؛ بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.
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