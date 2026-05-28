سیمایی صراف: بیش از ۳۰ دانشگاه کشور طی جنگ رمضان آسیب دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی‌صراف شامگاه پنجشنبه در حاشیه شورای برنامه‌ریزی استان زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به خسارت‌های واردشده به مراکز آموزش عالی کشور در جنگ. رمضان گفت: بیش از ۳۰ دانشگاه کشور به‌صورت غیرمستقیم دچار آسیب شده‌اند و برخی خوابگاه‌های دانشجویی نیز خسارت دیده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه هرمزگان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه روند ارزیابی و مستندسازی خسارت‌ها همچنان ادامه دارد، افزود: دانشگاه‌های صنعتی شریف، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان از جمله مراکزی هستند که به‌صورت مستقیم آسیب دیده‌اند و وزارت علوم با همکاری دانشگاه‌ها در حال بررسی ابعاد مختلف خسارت‌های وارده است.

وزیر علوم تصریح کرد: بازسازی آسیب‌های جزئی در برخی مراکز آغاز شده و اقدامات فوری برای بازگرداندن شرایط عادی آموزشی و رفاهی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین پروژه‌های بزرگ‌تر بازسازی و نوسازی پس از تأمین اعتبارات لازم اجرایی خواهند شد.

سیمایی‌صراف با تأکید بر اهمیت پیگیری حقوقی خسارت‌های وارده به مراکز علمی کشور گفت: مستندسازی دقیق این آسیب‌ها در حال انجام است و وزارت علوم تلاش خواهد کرد موضوع را از طریق نهادهای بین‌المللی و مجاری حقوقی ذی‌ربط پیگیری کند.

وی در ادامه به وضعیت آموزشی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: دانشجویان تحصیلات تکمیلی از شنبه آینده به دانشگاه‌ها بازمی‌گردند و آموزش آن‌ها به‌صورت حضوری از سر گرفته خواهد شد. همچنین امتحانات دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز به‌صورت حضوری برگزار می‌شود، اما درباره نحوه برگزاری کلاس‌ها و امتحانات مقطع کارشناسی هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و موضوع در حال بررسی است.

وزیر علوم با اشاره به نقش دانشگاه در شکل‌گیری شخصیت و هویت اجتماعی دانشجویان خاطرنشان کرد: دانشگاه صرفاً محل آموزش و انتقال دانش نیست، بلکه «زیست دانشجویی» و حضور در محیط دانشگاهی نقش مهمی در شکل‌گیری هویت فرهنگی، اجتماعی و مهارتی نسل جوان ایفا می‌کند.

سیمایی‌صراف همچنین با اشاره به کاهش استقبال از برخی دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر اظهار داشت: بخشی از این مسئله ناشی از کاهش جمعیت و بخشی دیگر ناشی از تغییر نگرش نسل جوان نسبت به تحصیلات دانشگاهی و بازار کار است. امروز بسیاری از جوانان بیش از گذشته به مهارت‌آموزی، اشتغال‌پذیری و مسیرهای جایگزین آموزش رسمی توجه دارند.

وی تأکید کرد: کشور باید از توسعه صرفاً کمی دانشگاه‌ها عبور کند و تمرکز اصلی نظام آموزش عالی بر مهارت‌آموزی، فناوری، نوآوری و تقویت زیست‌بوم فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.

وزیر علوم در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه شورای برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: در این نشست بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت تأکید شد و یکی از ظرفیت‌های مهم موجود، استفاده از مشوق‌ها و اعتبار مالیاتی پژوهش برای توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه میان دانشگاه‌ها و بخش صنعت است.

سیمایی‌صراف خاطرنشان کرد: توسعه کشور در گرو پیوند مؤثر میان دانشگاه، صنعت و فناوری است و وزارت علوم تلاش می‌کند دانشگاه‌ها را به سمت حل مسائل واقعی کشور و تربیت نیروی انسانی مهارت‌محور هدایت کند.