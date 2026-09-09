به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر حجت رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی، روز گذشته با اعضای تیم دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران که عازم مسابقات امنیت سایبری شانگهای چین هستند، دیدار کرد؛ دیداری که بیش از آنکه رسمی باشد، به گفتوگویی صمیمی میان نسل جوان و مسئولان این حوزه تبدیل شد.
دکتر حجت در این نشست با اشاره به اهمیت راهبردی امنیت سایبری گفت: امنیت سایبری یکی از حوزههای کلیدی کشور است و بدون سرمایهگذاری هدفمند روی نیروی انسانی متخصص و نخبه، نمیتوان به توسعه واقعی توانمندیهای ملی امیدوار بود.
وی با بیان اینکه امنیت سایبری بدون استعدادهای جوان پیش نمیرود، تأکید کرد: باید فضایی ایجاد شود که همه دانشآموزان و جوانان مستعد، امکان شناسایی، آموزش و حضور در رقابتهای ملی و بینالمللی را پیدا کنند. این مسابقات فقط یک رقابت نیست؛ بستری برای کشف استعدادهای آینده و شکلگیری مسیر حرفهای نسل جوان در حوزه امنیت سایبری است.
دکتر حجت با اشاره به نقش تمرکز، خودباوری و کار تیمی افزود: نخبگان کشور باید به توانمندیهای خود باور داشته باشند و با تقویت دانش و مهارت، برای حضور مؤثر در عرصههای بینالمللی آماده شوند. مرکز ملی فضای مجازی آمادگی دارد در چارچوب مأموریتهای خود از ظرفیت این جوانان حمایت کند.
در ادامه این دیدار، اعضای تیم اعزامی نیز آزادانه درباره چالشها و نیازهای خود صحبت کردند.
یکی از اعضای تیم با اشاره به محدودیتهای آموزشی گفت: ما انگیزه و علاقه زیادی داریم، اما دسترسی به تجهیزات و محیطهای تمرینی واقعی هنوز محدود است. اگر این فاصله کمتر شود، میتوانیم در سطح بینالمللی حرف بیشتری برای گفتن داشته باشیم.
عضو دیگری از تیم افزود: حضور در چنین رقابتهایی برای ما فقط کسب مدال نیست؛ فرصتی است تا تجربه عملی پیدا کنیم و ببینیم استانداردهای جهانی امنیت سایبری دقیقاً چیست. حمایت مستمر بعد از مسابقه هم خیلی مهم است تا این مسیر ادامه پیدا کند.
یکی دیگر از دانشآموزان نخبه نیز با اشاره به اهمیت کار تیمی گفت: بزرگترین نقطه قوت ما روحیه همکاری است، اما برای رقابت در سطحی مثل شانگهای، نیاز به مربیگری تخصصیتر و برنامهریزی بلندمدتتری داریم.
دکتر حجت در پایان این نشست، با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت تیم، تأکید کرد که مرکز ملی فضای مجازی روند استعدادیابی و حمایت از نیروهای توانمند را ادامه خواهد داد تا جایگاه ایران در حوزه امنیت سایبری تقویت شود.
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