به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، وضعیت منابع زنجیره ذخایر حاکی از آن است که این شرکت تصمیم دارد از پنجم اکتبر ۲۰۲۶ میلادی دوباره ۱۰ درصد قیمت محصولاتش را افزایش دهد. طبق گزارش نشریه دیجی تایمز این شرکت می خواهد برنامه برای دستیابی به سهمی از بازار از طریق قیمت گذاری رقابتی را برای حفاظت از حاشیه سود خود رها کند.

این سومین افزایش قیمت محصولات اینتل در کمتر از یک سال به حساب می آید. نخستین بار در اوایل ۲۰۲۶ قیمت محصولات اینتل ۱۰ درصد افزایش یافت و یک بار دیگر در ماه جولای نیز بها ۱۰ درصد دیگر اضافه شده بود. چنین روندی روی پردازشگرهای Arrow و PanterLake شرکت تاثیر می گذارد.

دلیل این افزایش قیمت ها تا حدودی رشد هزینه زنجیره ذخایر و از سوی دیگر تغییر عامدانه در استراتژی شرکت است. براساس گزارش ها اینتل علاوه بر افزایش قیمت، کل خط تولید خود را برای دستیابی به سود بهینه سازی می کند.

این شرکت تراشه سازی به عنوان بخشی از فرایند گفته شده، احتمالا تولید پردازشگرهایی با حاشیه سود کم و هسته های کوچک تر را متوقف می کند. لپ تاپ ها و رایانه های رومیزی رایج احتمالا تحت تاثیر این روند قرار نمی گیرند. با این وجود رایانه های شخصی صنعتی، دستگاه های اینترنت اشیا و سیستم های یکپارچه ممکن است دسترسی به تراشه های سیلیکونی ارزان اینتل را از دست بدهند.