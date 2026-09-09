افزایش شهرنشینی ضرورت تقویت مدیریت بحران را دوچندان کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیری صبح چهارشنبه در نشست کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران مجمع شهرداران کلانشهرها در استانداری گیلان اظهار کرد: هر ساله با انجام سرشماری و افزایش جمعیت، متناسب با حجم جمعیت بر تعداد و ابعاد کلانشهرها افزوده می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت بحران در کلانشهرها افزود: مدیریت بحران باید در خدمت توسعه و سازندگی قرار گیرد و با اتخاذ رویکرد پیشگیرانه و پاسخ‌محور می‌توان مسیر توسعه و پیشرفت شهرها را هموار کرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به تغییر الگوی جمعیتی کشور بیان کرد: در گذشته حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور شهرنشین و ۷۰ درصد روستانشین بودند، اما امروز بیش از ۷۰ درصد جمعیت در شهرها سکونت دارند و این تغییر، ضرورت توجه جدی‌تر به تأمین امنیت و افزایش تاب‌آوری شهری را نشان می‌دهد.

نصیری با اشاره به ارتباط مستقیم افزایش شهرنشینی با تشدید مخاطرات و بحران‌ها گفت: مدیریت بحران امروز تنها به کاهش تلفات جانی محدود نمی‌شود و در کنار حفظ جان شهروندان، کاهش خسارات و زیان‌های مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به عملکرد چهار ساله کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران مجمع شهرداران کلانشهرها افزود: این کمیسیون طی این مدت در قالب پنج کمیته، اقدامات مختلفی از جمله تعامل میان دستگاه‌ها، انتقال تجربیات و همکاری برای حل مسائل و چالش‌های مدیریت بحران انجام داده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر نقش مؤثر شهرداری‌ها در مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: پیشگیری از بحران، تأمین تجهیزات و ایجاد ساختارهای مورد نیاز، نیازمند همراهی و مشارکت جدی شهرداری‌هاست و شهرداری‌ها می‌توانند با تقویت زیرساخت‌ها و انجام وظایف خود، بخش قابل توجهی از بار مدیریت بحران را کاهش دهند.