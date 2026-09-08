ثبت بیش از ۱۲ هزار درخواست مجوز کسب‌ و کار طی یک ماه در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقی‌زاده با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها در مردادماه سال ۱۴۰۵ گفت: در این مدت، ۱۲ هزار و ۳۸۷ فقره درخواست مجوز از سوی متقاضیان استان در این درگاه ثبت شد که از این تعداد، ۷ هزار و ۵۰۴ فقره به صدور مجوز منجر شد.

وی افزود: ۴ هزار و ۴۱۶ فقره از درخواست‌ها، معادل ۳۵.۷ درصد، مربوط به مجوزهای ثبت‌محور و آنی و برخط بوده و ۷ هزار و ۹۷۱ فقره، معادل ۶۴.۳ درصد، در گروه مجوزهای تأییدمحور قرار داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به ترکیب متقاضیان صدور مجوز بیان کرد: ۱۱ هزار و ۷۸۰ فقره درخواست، معادل ۹۵.۱ درصد، توسط اشخاص حقیقی و ۶۰۷ فقره، معادل ۴.۹ درصد، از سوی اشخاص حقوقی ثبت شده است.

تقی‌زاده ادامه داد: از مجموع درخواست‌های ثبت‌شده، ۷ هزار و ۹۰۷ درخواست، معادل ۶۳.۸ درصد، متعلق به آقایان و ۴ هزار و ۴۸۰ درخواست، معادل ۳۶.۲ درصد، مربوط به بانوان بوده است.

وی با اشاره به مشاغل پرتقاضا در بخش مجوزهای تأییدمحور گفت: پروانه‌های کسب کشاورزی در حوزه‌های دامپروری و تولیدات دامی، زنبورداری، نوغانداری، زراعت، باغداری و درختکاری در کنار پروانه طبابت و تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه، بیشترین میزان تقاضا را داشته‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: در میان این مجوزها، پروانه طبابت با نسبت صدور ۶۷ درصدی بالاترین میزان صدور را ثبت کرده و تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه با ۴۷ درصد، کمترین نسبت صدور را داشته است.

وی درباره مجوزهای ثبت‌محور نیز اظهار کرد: مشاغل خانگی از جمله خیاطی لباس، پرورش قارچ خوراکی، پرورش گوسفند و بز، پرورش زنبورعسل و پروانه کسب لودر سیار، در صدر مشاغل مورد توجه متقاضیان قرار داشته‌اند و در اغلب این رده‌های شغلی، صدور مجوز به‌صورت ۱۰۰ درصدی انجام شده است.

تقی‌زاده با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان بیان کرد: اتاق اصناف مرکز فارس با ثبت ۲ هزار و ۶۰۸ درخواست و سهم ۲۱.۱ درصدی، بیشترین حجم تقاضا را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سهم ۲۰.۴ درصد، اداره کل جهاد کشاورزی با ۱۱.۳ درصد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۵.۸ درصد و اداره کل صنعت، معدن و تجارت با ۴.۴ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به پراکندگی شهرستانی درخواست‌ها گفت: شیراز با ثبت ۴ هزار و ۶۱۰ درخواست و سهم ۳۷.۲ درصدی در صدر شهرستان‌های استان قرار دارد و مرودشت، داراب، کازرون، جهرم و آباده نیز در مجموع حدود ۲۱ درصد از درخواست‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به‌موقع دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در میان دستگاه‌های پرتقاضا، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با شاخص پاسخگویی به‌موقع ۹۹.۹ درصدی و نسبت صدور ۹۹ درصدی، بهترین عملکرد را ثبت کرده است.

تقی‌زاده افزود: جهاد کشاورزی با ۹۹.۸ درصد و اصناف با ۹۹.۲ درصد پاسخگویی به‌موقع، در رده‌های بعدی قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، آموزش و پرورش، دامپزشکی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس نیز موفق به ثبت شاخص پاسخگویی به‌موقع ۱۰۰ درصدی شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: در سطح شهرستان‌ها نیز پاسارگاد، جویم، نی‌ریز، لامرد، بیضا و فسا بهترین عملکرد را در شاخص پاسخگویی به‌موقع به ثبت رسانده‌اند.