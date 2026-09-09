لندن: اقدام اسرائیل علیه کنسولگری انگلیس تبعات خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه انگلیس تاکید کرد: بستن کنسولگری این کشور در قدس شرقی پیامدهای منفی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: شهرک نشینان تروریست فلسطینی ها را از خانه هایشان بیرون می کنند و کابینه اسرائیل چشم خود را به روی این اقدامات بسته است.

در همین راستا یک مسئول صهیونیست اعلام کرد که انگلیس ۳۰ روز فرصت دارد تا کنسولگری خود در قدس اشغالی را تعطیل کند.

روز گذشته رژیم صهیونیستی در واکنش به تصمیم دولت انگلیس برای ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های صهیونیستی، از تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس و ممنوعیت ورود ۱۲ مقام انگلیسی به اراضی اشغالی خبر داد.

درهمین ارتباط، گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، تصمیم انگلیس را «احمقانه» توصیف کرد و دولت حزب کارگر را به «ترویج یهودستیزی» متهم کرد.