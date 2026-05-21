دفاع رسانه صهیونیست از رفتار بن گویر؛ رفتار وی در «اسرائیل» معمول است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، روزنامه «هاآرتص» رژیم اسرائیل گزارش داد که رفتار ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم، اگرچه از دیگر مقام‌ها «بی‌پرواتر» است، اما کاملاً با معیارهای رایج در رژیم اسرائیل همخوانی دارد.

هاآرتص در عین حال افزود که اعمال خشونت و تحقیر فعالان در برابر دوربین‌ها و در حضور وزیران، «رسوایی» است که دیگر امکان پنهان کردن آن وجود ندارد.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد که چندین کشور اروپایی به همراه کانادا، پس از انتشار ویدئوی بن‌گویر، سفرای رژیم اسرائیل را احضار و به آنها تذکر داده‌اند.

همچنین مایک هاکابی، سفیر آمریکا در تل آویو نیز بدون اشاره به سابقه بد رژیم صهیونیستی در محافل بین المللی که به عنوان تروریسم دولتی شهره است، مدعی شد: بن گویر به وجهه اسرائیل اهانت کرده است.

پنی وانگ، وزیر امورخارجه استرالیا نیز ساعاتی پیش در واکنش به این اقدام زشت بن گویر گفت: تصاویر منتشرشده توسط بن‌گویر با فعالان بازداشتی ناوگان استقامت تکان‌دهنده و غیرقابل قبول است.

وی افزود: رفتار تحقیرآمیز مقامات (رژیم) اسرائیل و بن‌گویر نسبت به فعالان بازداشتی ناوگان استقامت را محکوم می‌کنیم.

تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که نظامیان رژیم صهیونیستی پس از بازداشت فعالان «ناوگان صمود»، با آنان رفتار خشونت‌آمیز و اهانت‌آمیز داشته‌اند.

از سوی دیگرتصاویری از بدرفتاری و برخورد غیرانسانی بن گویر و نظامیان رژیم صهیونیستی با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود منتشر شده که خشم جهانیان را به دنبال داشته است.