۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۲۸

دفاع رسانه صهیونیست از رفتار بن گویر؛ رفتار وی در «اسرائیل» معمول است!

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که انتشار ویدئو از وزیر امنیت داخلی این رژیم هرچند به رژیم اسرائیل آسیب می زند، اما مسأله ای است که خارج از عرف در این رژیم نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، روزنامه «هاآرتص» رژیم اسرائیل گزارش داد که رفتار ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم، اگرچه از دیگر مقام‌ها «بی‌پرواتر» است، اما کاملاً با معیارهای رایج در رژیم اسرائیل همخوانی دارد.

هاآرتص در عین حال افزود که اعمال خشونت و تحقیر فعالان در برابر دوربین‌ها و در حضور وزیران، «رسوایی» است که دیگر امکان پنهان کردن آن وجود ندارد.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد که چندین کشور اروپایی به همراه کانادا، پس از انتشار ویدئوی بن‌گویر، سفرای رژیم اسرائیل را احضار و به آنها تذکر داده‌اند.

همچنین مایک هاکابی، سفیر آمریکا در تل آویو نیز بدون اشاره به سابقه بد رژیم صهیونیستی در محافل بین المللی که به عنوان تروریسم دولتی شهره است، مدعی شد: بن گویر به وجهه اسرائیل اهانت کرده است.

پنی وانگ، وزیر امورخارجه استرالیا نیز ساعاتی پیش در واکنش به این اقدام زشت بن گویر گفت: تصاویر منتشرشده توسط بن‌گویر با فعالان بازداشتی ناوگان استقامت تکان‌دهنده و غیرقابل قبول است.

وی افزود: رفتار تحقیرآمیز مقامات (رژیم) اسرائیل و بن‌گویر نسبت به فعالان بازداشتی ناوگان استقامت را محکوم می‌کنیم.

تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که نظامیان رژیم صهیونیستی پس از بازداشت فعالان «ناوگان صمود»، با آنان رفتار خشونت‌آمیز و اهانت‌آمیز داشته‌اند.

از سوی دیگرتصاویری از بدرفتاری و برخورد غیرانسانی بن گویر و نظامیان رژیم صهیونیستی با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود منتشر شده که خشم جهانیان را به دنبال داشته است.

    • تندرو IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      6 0
      پاسخ
      صهیونیست ها این افراد رو انسان حساب نمی کنند که براشون حقوق بشر فایل باشند ... اینا که کودک و جنین می کشند فکر کردید واسشون این چیزا مهمه؟
    • علی IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      5 0
      پاسخ
      شرم‌ وخجالت برای مدعییان دروغین حقوق بشرودموکراسی غربی!!!!طرفداران احمق وابله سس خرسی خوب تماشا کنندکه چطوراتباع کشورهای غربی به اصطلاح مدافع آزادی ودموکراسی توسط کماندوهای سفاک رژیم کودک کش صهیونیستی همانندحیوانات واحشام چهاردستوپا!!!!به این طرفوآنطرف کشیده شده وبشدت تحقیرمیشوند!!!!آنهم فقط بخاطر ابرازحس نوع دوستی وانسان دوستی اشان!!!!دولتهای غربی هم نه غیرت وشرفی دارندکه جواب صهیونیستهارابدهندونه جرات دارندروبروی صهیونیستهابایستند!!!فقط لبخند میزنند فقط همین!!!!
    • IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      8 0
      پاسخ
      سکوت چندین دهه حاکمان اروپا موجب عادی شدن کشتار و کوچ اجباری میلیونها فلسطینی شد و صهیونیسم به خودش اجازه می‌دهد عیان و علنی چنین رفتاری را با آزادگان و عدالت‌خواهان کاروان صمود حتی در مقابل دوربینها انجام دهد.ملت مظلوم فلسطین
      • حسین IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
        3 0
        تنها حکومتی که هر جنایتی کرد نه تحریم شد و نه محکوم حتی تشویق هم شده رژیم صهیونیستی است، قطعا در استفاده از سلاح اتمی هم تردید نخواهد کرد ، در آینده تنها تهدید اتمی دنیا اسرائیل خواهد بود
    • محمد IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      3 0
      پاسخ
      این رژیم مکار و وقیح که سالها با مظلوم نمایی انبارهای خود را پر از سلاح های مرگ بار مفت و مجانی کرده الان دیگر نیازی به کسی ندارد پس نقاب را کنار زده و ذات نژاد پرست و جنگ طلبش را نشان میدهد

