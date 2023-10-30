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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۳

فرماندار دیلم:

اقدامات اساسی برای مدیریت پسماند در دیلم انجام شود

اقدامات اساسی برای مدیریت پسماند در دیلم انجام شود

بوشهر- فرماندار دیلم با تاکید بر لزوم انجام اقدامات جدی تر در خصوص مدیریت پسماند گفت: دستگاه‌های متولی درخصوص مدیریت و دفع پسماندهای شهری،خانگی و بیمارستانی حساسیت ویژه ای داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی عصر دوشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرستان دیلم با تاکید بر لزوم انجام اقدامات جدی تر در خصوص مدیریت پسماند اظهار داشت: دستگاه‌های متولی به ویژه شهرداری‌ها باید در خصوص مدیریت و دفع پسماندهای شهری و خانگی و پسماندهای بیمارستانی حساسیت ویژه ای داشته باشند و دستورالعمل‌ها و ضوابط بهداشتی را به دقت رعایت کنند.

فرماندار دیلم خاطرنشان کرد: اقداماتی که در حوزه پسماند انجام می‌شود به لحاظ زیست‌محیطی و بهداشتی برای جامعه اهمیت بالایی دارد و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع مشکلات و کاستی‌های حوزه پسماند بر اجرای به موقع و دقیق مصوبات کارگروه به ویژه در بحث محل دپوی زباله شهرستان، تخلیه اصولی فاضلاب و تفکیک زباله‌ها اهتمام جدی داشته باشند.

در پایان این نشست ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص پنج نقطه پیشنهادی و کارشناسی شده توسط شهرداری دیلم، جهت جانمایی و ساماندهی محل دفن زباله، مشکلات و معضلات زیست محیطی جایگاه دفن زباله شهری، تفکیک زباله‌ها و نحوه مدیریت اصولی پسماندهای پزشکی در سطح شهرستان تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

کد مطلب 5926021

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